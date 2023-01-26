浪子回頭走紅？強姦犯出獄直播帶貨　官方出手處置違規帳號222個

近期，針對內地互聯網短影片平台「刑滿釋放人員」直播帶貨賺流量等相關違規問題，廣電總局部署各地相關部門，組織抖音、快手等重點網絡平台全面排查整改，清理相關不良網絡內容，肅清網絡環境。



此前，內地互聯網短影片平台曾出現過不少以「刑滿釋放人員」、「浪子回頭」等為人設的博主，在自訴悲慘經歷、懺悔改過自新等流程後賺取流量，直播賣貨。

其中，帳號名為「尋親男孩今晚有沒有哭」的博主因其童年被多次拐賣的經歷，吸引眾多網友的關注同情，粉絲突破10萬。他也隨後開始直播帶貨，賣衛生巾。之後，他被曝出曾在20歲左右時暴力威脅並強姦15歲少女，引發軒然大波，目前其帳號已均被封禁。

據「中國網絡視聽節目服務協會」官方平台消息，截至1月21日晚，官方共排查處置違規帳號222個，清理違規內容3345條，下架相關話題207個。主要涉及炫耀服刑經歷、美化服刑生活、用「服刑梗」創作搞笑視頻、利用刑滿釋放「人設」營銷帶貨等違規問題。

2022年4月，國家廣電發布《關於加強網絡視聽節目平台遊戲直播管理的通知》，其中提到，嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡。對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失範人員堅決不用。

廣電總局全面清理排查相關違規帳號。（視覺中國）

據悉，本次排查，在帳號信息方面，強化對相關用戶的頭像、暱稱、簡介等基本信息的審核力度，如：帳號在用戶名及簡介中使用「刑滿釋放」、「出獄」、「服刑」、等表述，平台強制對帳號進行用戶資料重置，同時限制用戶修改用戶資料7天。

在短影片方面，通過站內巡查監測，提取詞、圖、影片樣本，不斷擴充健全違規樣本庫，建立專項識別模型，對刑滿釋放人員帳號發布的短影片全部進行人工審核。在網絡直播方面，將相關帳號加入人工監播序列，發現問題立即處置。

在關鍵詞方面，圍繞搜索、評論等環節，梳理匯總83組關鍵詞對直接搜索內容、搜索聯想詞等進行嚴格限制，命中相關關鍵詞組後，由機器識別精準推送至人工隊列進行審核，嚴防相關違規信息展現。

（視覺中國）

目前，騰訊、小紅書等平台已發布相關公告，明確表示倡導建立健康有序的網絡空間，嚴厲打擊借「刑滿釋放」打造人設、吸粉引流違規行為的態度，並鼓勵網民積極舉報。

下一步，相關部門將密切監測有關輿情信息，進一步加大違規內容排查清理力度。同時，定期復盤涉及刑滿釋放人員的違規內容，探索建立惡性刑事案件犯罪人員身份識別機制，嚴防此類人員利用網絡平台發表不良內容，營造清朗的網絡空間。