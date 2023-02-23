給多少錢願去非洲養雞？　青島企業3萬聘駐坦桑尼亞農場長引熱議

「就業難」一直是近兩年內地的熱門話題。據《九派新聞》報道，今日（23日），山東青島一家企業招聘一個待遇優渥的工作崗位引發網民熱議，紛紛表示「心動了！」



該招聘信息顯示，月薪3至4萬元（人民幣，下同），招聘養雞場場長，工作地點在非洲坦桑尼亞。該公司工作人員稱，若場長養殖水平好，薪資標準完全可以達到所示標準。

青島一公司以4萬元高薪聘請養雞場廠長。（微博）

該工作人員透露，已收到許多簡歷，但由於工作環境與國內有差別，並非所有人都可適應，且場長需要工作經驗足的人擔任，因此不考慮20歲以下的年輕人應聘，年輕人若要求職只能從基礎做起。

優厚的待遇引發網民關注，調侃稱又多了一個理想職業選擇；還有網民仔細研究了招聘公告表示，4萬元工資不好賺，需要制定生產計劃、培訓人員等，以及考慮安全問題。

網民睇法：

「什麼錢不錢的就是想出趟遠門」

「還有什麼是比窮更可怕的」

「在最該養雞的時候選擇了讀書」

「我會雞語，放著我來！」

「有點心動，不是為了錢，只是聽說比較艱苦，想去磨練一下自己。」

「有命掙有命花嗎？」

「咱也不是為了錢，主要是想去見見世面」

「這雞是什麼『戰鬥雞』嗎​」

