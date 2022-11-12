打造復興號、港動感號　總設計師梁建英挑戰600公里高速磁浮列車

「復興號」高鐵技術領先世界，但大家或沒想到是，它的總設計師梁建英因為在歐洲一次暈車經歷，遂下決定心要讓中國高鐵既跑得快，還跑得更穩，讓乘客有更好的體驗。梁建英有甚麼故事？



家住鐵路旁 梁建英對火車充滿好奇

梁建英祖籍山東，1972年出生在東北吉林的林區小鎮，父親是鐵路員工。小時候，家離火車站只有200米，每天看着經過的火車，她好奇着一列列「大傢伙」的火車怎麼可以拉那麼多東西，跑得那麼快。

中學畢業，自小與火車結緣的梁建英決定到上海鐵道學院（2000年併入同濟大學）讀書。當年中國鐵路仍很落後，難買票、車速慢、擁擠不堪等情況，每學期往返東北和上海之間的梁建英深有感受，所以那時她的願望，就是設計一列讓所有人有尊嚴地出行的火車。

畢業後，她到了山東青島的四方機車車輛廠工作，從普通列車的設計員做起；這家工廠就是中車四方前身，也是中國鐵路工業的重鎮。

在鐵路裝備行業，女性是少數，但梁建英從來沒有覺得自己比哪個男性弱。她從最基礎的工作做起，不斷吸收，除了大學所讀的電氣工程，列車車體、排水、轉向架等系統和設備，她也一個個地學習，直到掌握整輛列車的奧秘。

另外，她又繼續進修，獲得了碩士和博士學位，但這是後來的事。梁建英的工作能力很快得到肯定，同事們都知道，這個潑辣直爽的姑娘「很多思路都很獨到」。

中國2004年全面發展高鐵 梁建英展才能

2004年，中國經過多年引入、吸收、消化後，決定全速發展自己的高速鐵路和列車。不久後，中車四方開始研製有自主知識產權、時速300公里高速動車組，梁建英也迎來了發揮機會，獲任命為該項目主任設計師；這也是她第一次設計高鐵列車。

高速動車組是龐大的系統工程，一列列車零部件有幾十萬個之多，而且列車從時速200公里提升到300公里，空氣動力、系統集成、車體、轉向架等關鍵技術都要有突破。

中國上世紀90年代開始研究和探索高鐵技術，至2004年決定跨越式全面發展高鐵，梁建英的才能也得以發揮。（網上圖片）

為攻克這些難關，梁建英帶着千人團隊每天早八晚九、每星期一至日工作成為常態。她還記得，那段時間連年幼的女兒都無暇顧及，每天下班回家，女兒已經睡下；早上出門往設計室時，女兒還未起床。

歷經3年努力，中國首列時速300到350公里動車組成功問世。一天晚上，女兒用稚嫩的童音指着電視上飛馳而過的高鐵高喊：「媽媽，你的車！」這一刻，梁建英心中有自豪感，也有對女兒和家庭的愧疚。

梁建英是中國高鐵裝備行業唯一的女性總工程師。（網上圖片）

2008年，梁建英再挑大樑，擔任「和諧號」CRH380A的主任設計師。該動車組最高營運時速380公里，超越中國以往引進的所有歐、美、日列車指標，很多資料無從獲得參考。為收集設計數據，她又帶領團隊奔赴全國各地，在艱苦環境下不斷研究試驗，攻克技術難關。

港鐵「動感號」列車亦出自梁建英手筆

終於，CRH380A動車組在2010年研發成功，同年12月它在京滬高鐵跑出時速486.1公里，刷新「正常營運編組列車試驗速度」的世界紀錄（經特殊改裝編列車的世界紀錄是法國TGV列車的574.8公里）。

這世界紀錄還是一個里程碑，標誌着中國從「跟跑」，到開始領先世界。「有緊張，有壓力，有目標達成的興奮。」梁建英說，這是她一生難忘的場景。

香港的「動感號」列車，底盤就是梁建英打造的CRH380A動車組。「動感號」全長203米，可載客近600人。（視覺中國/當代中國授權）

「和諧號」在2010年至2017年間生產了448組，港鐵行駛高鐵香港段的9組「動感號」列車亦是這個型號，只是「動感號」專為港鐵訂造，配置與其他CRH380A稍有不同。

接下來，目前在世界獨領風騷的「復興號」該出場了，這也是梁建英的傑作。2013年，比「和諧號」再上一層樓的「復興號」開始研發，已升任為中車四方副總經理、總工程師的梁建英，又一次帶領團隊挑戰各種技術高峰，其中的困難和艱辛大家不難想像。

梁建英被傳媒稱為「高鐵女神」，她在2019年被評為「最美科技工作者」，2020年又被授予「三八紅旗手標兵」稱號 。（網上圖片）

梁建英在央視節目《開講了》還提到在此期間發生的一件事：一次她到瑞士考察軌道交通，因為職業習慣原因，她坐上了從蘇黎世到日內瓦的火車，「沿途風光很美，但是這個車就像坐船一樣，就悠來悠去，我就開始暈車了，美景也不能再欣賞了，下車之後我要在地面上平衡了很長時間」。

研發時速600公里磁浮列車 梁建英再戰高峰

梁建英說自己平常是不暈車的，這趟旅途給她印象特別深刻，「所以我希望我們生產的產品，一定要讓大家坐在上面，能夠有一個良好的體驗感。」

梁建英的團隊研製了不同營運速度高鐵列車，助力中國高鐵成為一張亮麗「國家名片」。（網上圖片）

後來大家都知道「復興號」是如何的精益求精，它的整車阻力比「和諧號」降低了12%，噪音再降低了4至6分貝，平穩性指標達到優級，一項項世界頂級指標，標註了中國高鐵領跑世界。

2017年「復興號」正式投入營運，同年9月在京滬高鐵以350公里時速營運，使中國成為世界上高鐵商業營運速度最高的國家。

「復興號」高鐵列車。（視覺中國）

聽完梁建英在瑞士的經歷，《開講了》主持人撒貝寧笑說：「有一個小伙子在高鐵上竪硬幣，那個視頻流傳得很火。以後再有人問為甚麼中國的高鐵能做到這一點，我們就可以回答他，因為中國高鐵的總設計師暈車！」

時速600公里高速磁浮列車是梁建英團隊的重點項目，該列車系統2021年已出廠調試，但民眾要坐上這款列車，還要多幾年時間。（網上圖片）

在2022年，「復興號」的身影遍及神州大地，並有多個衍生型號，涵蓋160至350公里時速的營運速度，部份還具有抗風、沙、雪等能力，為京張高鐵訂製的「復興號」更能自動駕駛。

當然，梁建英的創新的腳步從未停止，她仍帶領團隊繼續努力，而他們研發工作的新一個亮點，就是時速600公里高速磁浮列車。

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