上海富商密春雷淪「老賴」　去年離奇失蹤、妻為「央視一姐」董卿

有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷去年失蹤近半年時間，引發廣泛關注。近日，上海市浦東新區人民法院發布限制消費令，限制覽海控股及覽海控股法定代表人密春雷不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，密春雷也成為了「老賴」。



密春雷掌舵的覽海系是資本市場知名的民營派系之一。（影片截圖）

畢業於同濟大學的密春雷在2003年創立覽海控股並擔任董事長，覽海控股是上海人壽保險股份有限公司的大股東，密自2015年3月出任上海人壽董事長。叱吒商界多年的密春雷也締造出商業帝國，其掌舵的覽海系是資本市場知名的民營派系之一，業務橫跨多個領域，包括保險、醫療、銀行、地產、汽車等。據2021年的胡潤百富榜顯示，密春雷的財富超過100億元（人民幣．下同）。

長期以來，密春雷為人低調，直到2012年和董卿的關係曝光而受到熱議。董卿是中國中央廣播電視總台節目主持人、央視節目製作人，以主持大型晚會類節目見長。主持節目有《歡樂中國行》、《魅力中國》、《音樂人生》、《我要上春晚》等。她曾連續13年主持中央電視台的春節聯歡晚會，連續8年被評為年度「央視十佳主持人」，有「央視一姐」之稱。

值得一提的是，去年初起，密春雷開始長期失蹤。同年6月21日，上海覽海投資有限公司、密春雷、「覽海控股」新增被執行案件，執行標的約7.19億元。直到7月，密春雷才「現身」，宣告正常履行覽海醫療的公司董事、董事長職責。

至於向密春雷追債的東方富利國際有限公司來頭也不小，該公司2011年5月11日於香港成立，註冊資本約24億港元，為中遠海運發展的全資子公司，主要開展美元船舶經營性租賃和融資性租賃業務。