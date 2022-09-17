「老賴」也有春天？江蘇一公司稱可助買機票、18萬元解決限高問題

在內地，一旦被官方列為俗稱「老賴」的失信被執行人，將被限制高消費，造成生活上的諸多不便。然而，江蘇連雲港有民眾近日反映，當地的江蘇修啟法律諮詢服務有限公司聲稱可為老賴買機票和高鐵票，突破法院的限制消費令，公司在全價票的基礎上再收取手續費等，且承諾一次性花費18萬元（人民幣．下同）可解決限高影響出行的問題。輿論批評，這是光明正大的為老賴繞開法律的約束制裁，另有律師則認為，此舉涉嫌非法經營罪等，且涉嫌構成拒不執行判決、裁定罪的共犯。



根據相關規定，老賴被禁止乘飛機、高鐵等，通過正常渠道無法購票，惟認證主體為江蘇修啟法律諮詢服務有限公司的抖音賬號聲稱可以幫忙。以機票為例，報道指，該賬號會與買家透過微信交流，達成購買意願後，買家需出示身份證照片和電話、地址等。之後，對方會確認乘機時間，並稱以境外購買的方式買票，需在原價基礎上加上機建燃油費和1000元辦理手續費。

據指，通過該渠道訂票會比正常渠道貴不少，如正常720元的機票，以該渠道訂購則需花費3150元。購票後，手機無法收到短信提示，只有用身份證，才能在辦理登機牌時正常出票過安檢。另外，如果需要購買高鐵票，買家需要額外出示護照或港澳通行證，若兩證皆無，公司可幫忙在全國代辦護照，以1.8萬元簽約付款，週期1個月，以保證在境外購票。而交易時，公司會在閒魚平台發起同價的「閒置物品」出售帖，讓買家從該平台付款。

天眼查顯示，江蘇修啟法律諮詢服務有限公司今年4月1日才在連雲港市灌雲縣註冊成立，其業務範圍主要是法律諮詢（不包括律師事務所業務）、信息技術諮詢服務、商務代辦服務、數據處理和存儲支持服務等。據一名稱可為老賴購票的人員表示，他們的票源主要是通過江蘇修啟法律諮詢服務有限公司向香港一家航空公司購買。他們還提供「一次性解決限高出行」的服務方案，價格18萬元，3個月內處理完畢，同樣簽約付款，之後就可以取消限高，惟失信名單沒辦法消除。

對此，陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善分析，幫助老賴購票是在幫其不履行判決和裁定，或構成拒不執行判決、裁定罪的共犯，可追究其拒不執行判決、裁定罪的刑事責任。若長期以此作為經營手段，則涉嫌非法經營罪。通過修改、篡改計算機系統當中的數據為老賴購機，還會涉嫌非法侵入計算機信息系統罪。