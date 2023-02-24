01直擊｜揹名牌操普通話索錢買食物　舊手段再現疑專騙獨行男市民

本港與內地全面通關已有近一個月的時間，本地旅遊業正逐漸復蘇。惟有不少網民近日都爆料，稱有操普通話人士在香港「行騙」，引發廣泛關注。

《香港01》記者更連續兩日在荃灣區街頭偶遇陌生女子，以標準普通話搭訕要求「給買點吃的」，值得注意的是，當中一名女子更揹著疑似LV（Louis Vuitton）手袋。



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記者先於周四（23日）晚，在路德圍附近巴士站遇到一名身著深色外套的長髮女子，該女子年齡大概30歲左右，她直接用手觸碰記者手臂，其後用普通話詢問，「你好，能不能麻煩給我們買點吃的。」記者未作理會便轉身離去。

無獨有偶，及至周五（24日）晚，記者又在荃景圍天橋附近遇到另兩名女子，她們一人身著白色恤衫、黑色長褲，一人則身著湖藍色冷衫、黑色長褲，後者更疑似揹著價值近2萬元的LV手袋。其中一人同樣向記者提出「給買點吃的」請求，惟遭拒絕。

記者其後尾隨二人往沙咀道方向，發現她們短時間內先後攔住5-6名市民，但並無一人「給予施捨」。值得注意的是，二人挑選的對象均為獨行男性。

事實上，記者所遇並非個案，有小紅書網民周二（21日）發布帖文稱，有兩名女子在紅磡街頭當街行騙，見人就問能否幫忙，隨後便開口要錢，除了一名阿伯給了100元之外，其餘大部分人均未給錢。

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據小紅書圖片顯示，上述兩名女子亦疑似揹著名牌手袋，但值得一提的是，她們與記者見到的女子的樣貌並不相同，因此可以推斷的是，目前有不少人以此手段在香港街頭要錢「行乞」。

《香港01》就此事向警方查詢，被問及最近類似案件宗數是否有增加時，警方稱暫無相關數據。不過，警方就提醒，如若市民遭遇類似騙案或見到可疑人物，應即時報案，具體報案方式包括直接撥打999、香港警務處電子報案中心（可提供可疑者樣貌、衣著等相關訊息），或親臨警署。

網民點睇：

「叫佢去砵蘭街企幾個鐘咪有囉！」



「有錢落黎香港，但冇錢開飯...」



「我之前就係比人呃，佢話係澳門輸錢冇錢食飯。」



「疫情前就很多這種騙子，三年後又出現了。」



「幾年前我在海港城遇到過，兩個女的，全身名牌，然後說自己各種沒錢，我多問兩句就讓我不要問了，說是很尷尬的私人原因，說肚子餓沒錢吃飯，我當時身上沒現金我說一齊去吃飯吧，她倆不肯讓我給200，我說沒錢她倆指著對面atm讓我拿錢，我說肚子餓也不肯跟我一起去吃飯就是不餓嘛，她倆拔腿就跑。」

