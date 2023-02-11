01連線｜內地8歲女童墮港鐵空隙　母親因這事大讚香港引網民共鳴

日前有內地網民「zhuzhu」在小紅書分享一家人1月20日到香港玩，欲搭乘東鐵線時，8歲女兒上車時竟意外踩空跌落至旺角東站空隙中，所幸獲得路人的幫助，女兒得以脫困，更有熱心的年輕男子遞來紙巾安慰哭泣的女童。



「zhuzhu」將自己的經歷發至小紅書，意外獲得過千網民點讚，不少網民分享自己在香港時遇到路人相助的經驗，稱讚香港人熱心。對於獲得廣大迴響，她也大感意外。「zhuzhu」向《香港01》記者表示，當時他們一家人去國外旅遊了一個月，一回國就得到同胞幫助，「特別感動。」



「zhuzhu」指出，當時她們全家從國外回來在香港轉機時玩了兩日，20日晚間8時多在旺角東站上車時，8歲的女兒意外掉進地鐵門口巨大的空隙，「還好她（女兒）比較胖，肚子卡住了」，頓時引來附近人的驚呼和援助。

「zhuzhu」分享，女兒順利脫困後，上了地鐵還在不停哭泣。這時有個年輕人拍了拍「zhuzhu」，遞給了她面紙巾。她在文中寫道，「現在好喜歡香港人啊，他們關鍵時刻一點都不冷漠。」文章得到近1500人點讚，有400多則留言，不少人都分享自己在香港旅遊時被幫忙的經歷。

「zhuzhu」的小紅書貼文意外引發網民迴響：

有網民指出，自己很多年前深夜拖著行李箱一個人在重慶大廈附近迷路，「遇到一個夜班回家的香港本地姊姊，她說小女生一個人晚上不安全，特地把我送到油麻地的旅館，還給寫紙條給我留了她的號碼。」，該網民稱，「所以不管後來發生什麼，我一直對香港挺有好感的。」

也有網民分享自己第一次去香港摸不著路，「一個行色匆匆的中年叔叔主動問我去哪裡，帶這我轉地鐵，又匆匆離去。該網民最後決定去香港讀書，「遇到的人都很熱情善良」。還有網民表示，自己曾遇到不會講普通話的大叔因為無法用語言溝通指路，所幸親自把她帶到目的地。

小紅書網民分享在香港獲得幫助的故事：

此外，也有不少網民強調對於地鐵的空隙印象深刻，有香港網民回覆曾在地鐵拉起差點跌下去的人。「zhuzhu」也表示，自己也對於縫隙之大印象深刻，還好女兒當天穿的衣服比較厚，「可能稍微擦了一下皮，鞋子也沒掉進去。」

對於貼文引發廣大迴響，「zhuzhu」也稱大感意外。她在小紅書回應網民稱「這是有多少人在默默喜歡香港和香港人啊，這麼多讚」。

「zhuzhu」之後又再度發文表示，沒想到會有這麼多人分享在香港被幫助的經驗，「這麼多人在默默喜歡著香港啊，這個金融中心突然溫柔起來呢。」

小紅書分享個人故事、遊玩簽證攻略 微博以政治拚流量？

此前報道，網紅「滬漂女孩藝軒」稱要挑戰在香港只說普通話，會不會被翻白眼。影片上傳抖音後，引發許多討論，在微博上更出現許多批評聲浪。

有分析指，微博上有許多KOL時常為賺取流量而挑動政治、飯圈(粉絲圈)等對立；相反地在社群平台小紅書因為更多分享個人生活經驗、簽證申請流程、旅遊經驗等，網民相對和善。《香港01》記者也發現，小紅書上不少網民分享香港旅遊景點、赴港簽證申請等流程。

滬漂女孩藝軒稱要挑戰在港講普通話會否遭歧視：

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此前，內地旅客赴日本、韓國被掛上黃牌、白卡等事引發網民批評，微博上也充滿對日本和韓國的激烈批評。正當輿論發酵的幾日，亦有不少小紅書上的博主分享到日本入境過程，「很順利，花費不到一小時，指引都有附上中文」，並細心分享如何做行前準備，讓入境過程更順暢。