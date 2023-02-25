野生東北虎三度現身中俄邊境　黑龍江警方密切監視動向

撰文：孫聖然
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周五（24日），黑龍江出入境邊防檢查總站雙鴨山邊境管理支隊發布消息稱，在雙鴨山市饒河轄區界江烏蘇里江上發現野生東北虎蹤迹，是本月以來第3次。

黑龍江出入境邊防檢查總站雙鴨山邊境管理支隊發布消息稱，在雙鴨山市饒河轄區界江烏蘇里江上發現野生東北虎蹤迹。（黑龍江日報）

據閉路電視畫面顯示，一隻體型碩大的野生東北虎，在封凍的烏蘇里江上奔跑，速度並不快，最後消失在岸邊密林之中。當地警方通過分析東北虎的奔跑方向，估計其所處位置應為中國境內一側。

而為了防止人虎互傷的情況發生，四排邊境派出所上報有關情況，以及時向轄區村屯發布預警。雙鴨山邊境管理支隊隨即加大邊境管控力度，近百名民警及護邊員投入巡邏，密切監視野生東北虎動向。

據雙鴨山邊境管理支隊民警介紹，進入2月以來，該支隊3次接到轄區出現野生東北虎踪跡報告。2月6日，新陽邊境派出所民警在界江上發現野生東北虎腳印，且發現有野生東北虎入境；2月10日，大通河邊境派出所民警在界江執勤時發現東北虎腳印；2月23日，四排邊境派出所民警在界江上發現野生東北虎踪跡。

據了解，雙鴨山市饒河縣毗鄰俄羅斯，自然環境保存較完好，當地2017年就發現野生東北虎活動的痕跡。近年來，饒河縣更多次發現野生東北虎腳印，當地林草部門曾緊急通知，提醒當地居民禁止入山。

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