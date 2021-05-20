東北虎誤闖民居獲救後放歸自然　專家解釋「放虎歸山」背後細節

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 09:15

有野生東北虎上月23日闖入黑龍江省密山市某村莊傷人，後於當晚成功救護，被取名為「完達山1號」。經專家評估論證，「完達山1號」生理指標正常，且不存在異常行為和疫病風險，已於周二（18日）放歸自然，成中國首次成功救護放歸野生東北虎。 到底要達到甚麼條件才能放歸自然？如何挑選棲息地？國家林業和草原局貓科動物研究中心常務副主任、此次放歸自然行動的副總指揮姜廣順，就有介紹了本次「放虎歸山」行動背後的諸多細節。

國家林草局消息稱，「完達山1號」闖入黑龍江省密山市前，原隨母虎主要活動於中俄邊境交界區域，推測牠是離開母虎不久，因未能及時找到適宜雌虎及領地，沿中俄邊境線狹長林帶盲目遊蕩至密山市。經過20多天的密切觀察、救護和隔離，「完達山1號」最終在黑龍江穆棱林業局有限公司施業區放歸自然。

姜廣順介紹，本次「放虎歸山」經過了專業的評估論證，先後向美國、俄羅斯和印度等國家的行業頂尖專家諮詢及討論，匯集多方建議，綜合分析了老虎的狀況，包括透過檢疫確保牠生理指標正常，不存在異常行為和疫病風險。同時，為了保持「完達山1號」的野性，在救護期間，向牠投餵的均為鮮活的動物。

姜廣順表示，棲息地的選擇經過多種因素考慮，首先該區域的獵物充足，且人口密度極低，「人虎衝突」風險小，另近5年來都有老虎出現，但沒有定居虎，非常適合「完達山1號」生存。他解釋，放歸的地點不能選擇一個沒有老虎生存的地方，亦不能放在有定居老虎的地方，否則會無法發揮種群作用而「孤苦而死」，或因爭奪領地發生虎間打斗等情況。

經檢測，「完達山1號」為雄性亞成體，體重225公斤，年約2至3歲，放歸時頸上戴有頸圈。姜廣順坦言，作為一隻雄虎，牠的活動範圍很大，因此監測環節不可少，而該頸圈是衛星跟蹤頸圈，可以起到非常好的監測作用，每隔一小時就會傳回信息，確定老虎位置。

他表示，不少當地居民會對老虎感到擔憂，因此可透過頸圈監測老虎位置，一旦牠靠近村莊或有潛在風險，就可以提前提醒當地居民，做好防控預案。此外，透過監測老虎位置，可以研究出牠的空間移動規律，生態空間需求等問題，包括行動廊道位置、與其他種群如何溝通等等。

對於有人擔憂老虎戴頸圈會影響牠的野外生活，姜廣順則比喻稱，老虎佩戴頸圈就如人類戴手錶，不會造成影響，且頸圈的大小、重量都符合國際標準。此外，當完成監測工作，包括完全摸清牠的行動規律等問題，確保不會威脅人類後，就可以遠程控制脫下頸圈。

國家林草局指出，科研人員將持續實時監測和研究「完達山1號」在野外的健康狀況、活動規律、遺傳信息、生存能力等。為確保牠放歸自然後的人、虎安全，已先後派員加強對黑龍江省放歸自然工作的指導，做好後續跟蹤監測預警和應急處置準備，一旦發現有靠近村莊居民區的跡象，會及時採取安全防範措施。

姜廣順認為，由於當前虎種群恢復速度加快，誤闖居民區的老虎也會更多，因此建議應建立一隊專業的技術團隊應對此類問題。

（澎湃新聞）