廣西著名景點侗族傳統建築起火　遊客驚慌走避多車受波及焚毀

2月25日，廣西三江縣著名景點三江布央發生大火。網傳影片顯示，疑似侗族傳統木結構建築起火，現場火勢猛烈，濃煙升上半空，有人驚慌走避，多車受大火波及。



三江縣應急管理局村寨和森林防火股股長楊昌豪證實，25日傍晚布央村發生大火，起火地點為布央景區外圍的一處木質長廊，屬於少數民族建築，由於是木質材料，火勢迅速蔓延得，具體損失暫無法預估。事件中無人員傷亡，起火原因有待調查。

據介紹，起火的長廊建築並非古建築，是近幾年才修建。本次起火的木屋有十多間，屬於茶葉展示交易區，平常無人居住。初步調查，是有村民在附近田埂燒火，導致長廊起火。

上述布央景區指的是廣西三江侗族自治縣八江鎮布央村依託生態茶園成功創建的國家4A級景區——布央仙人山景區。

據縣政府網站介紹，三江縣仙人山景區位於湘黔桂三省交界地帶，仙人山景區的茶園分布在海拔600米至1000米之處，茶園周邊坐落了特色文化底蘊的侗族村寨。

目前，布央村已成全國旅遊的熱門網紅打卡點。去年以來，該村已接待遊客超過10萬人次。

三江侗族自治縣委員會宣傳部的通報稱，2月25日傍晚6時許，有民眾報告三江侗族自治縣八江鎮布央村購物長廊發生火情，火勢蔓延較快。

接報後，縣政府立即組織公安、衛健、應急、消防、八江鎮等部門趕赴現場處置，消防部門派出6輛消防車及33名消防員到現場撲救，至當晚8時05分撲滅火勢，8時35分現場火情處理完畢。經確認，現場無人員傷亡，僅損毀購物長廊。