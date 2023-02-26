央行前行長周小川：中國養老金資金很易有缺口　未來要靠個人補充

綜合內媒《封面新聞》等報道，前中國人民銀行行長周小川昨日（25日）在第五屆全球財富管理論壇上表示，內地現有的養老金基礎並不太好，原因是人口多且老齡化特別嚴重，使養老金涵蓋面不斷擴大，養老金資金很容易有缺口，未來較大程度上需要依靠個人養老金補充。



中國老齡化趨勢加劇，養老金儲備存在壓力。（新華社）

周小川指，新推出的個人養老金制度是好的，但激勵機制偏弱。首先是現有個人所得稅還存在一定缺陷，有太大比重個人屬於不交個人所得稅的範疇。周小川說：「其實這是可以改變的，當然這不是一日之功。絕大多數人都需要交稅，但由於各種因素，比如人口、家庭負擔、養老金等等，再採取扣除或退還的辦法，這方面還需做出改進。」

對於延長退休年齡，周小川認為，雖然延長退休年齡是有空間，但不是想延長多少年就延長多少年，這涉及到平均健康水平和老年人的生產力，企業也會在成本上有所考慮。

周小川還提出5條意見：第一，不要迴避難題。第二，不要認為這個問題很長期，還有很多拖延的機會，以後再做選擇會更艱難。第三，要注意治本，不要只治標，至少治標治本相結合；不要身體有病不去治病，以為止痛藥多吃一點就解決問題了。

第四，養老金的研究任務和挑戰巨大。中國的基礎並不好，人口多，老齡化特別嚴重，幾乎是世界上最突出的老齡化趨勢，再加上轉軌，可能缺口更大一些。第五，內地的養老金預籌資金從總數上看有好幾萬億，不是小數，但國際上多數國家預籌養老金的總量佔GDP 50%-100%，內地的比例較低，約10%以下。