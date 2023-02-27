李克強會見「港產」數學家丘成桐：強化基礎科學研究　實現新突破

新華社報道指，國務院總理李克強2月24日在中南海紫光閣會見「港產」數學家丘成桐。



李克強表示，科技創新和發展需要基礎科學的重要支撐，數學是基礎科學的基礎，可以說是自然科學的皇冠。要尊重科學規律，強化基礎科學研究，紮紮實實把科技創新和發展的基礎打牢。

李克強又表示，支持科研人員秉持十年磨一劍的精神，潛心向學，保持定力，力戒浮躁，發揮想像力和創造力，實現新的突破。要尊重人才，營造盡展其才的環境。加強國際交流合作，共同為人類文明進步貢獻力量。

根據資料，74歲的丘成桐在香港長大，畢業於香港中文大學數學系，師從著名微分幾何學家陳省身、在美國加州大學伯克萊分校獲得博士學位。丘成桐對現代數學的發展有著根本性的影響，對數學學科的許多分支都作出了意義深遠的貢獻。他解決的卡拉比（Calabi）猜想中涉及的幾何對象，在數學界和物理學界被稱為卡拉比-丘成桐空間（Calabi-Yau），不單單是代數幾何和數論中主要工具，也成為高能物理中宇宙的主要模型。

他開創了數學中極為重要的分支「幾何分析」，這一學術方向已影響世界學術界四十多年。他與合作學者解決了愛因斯坦廣義相對論中的正質量猜想、鏡對稱猜想等一系列的數學、物理學中公認的難題。因為這些成就，他成為獲得菲爾茲獎的第一位華人。此外，他還先後獲得了克拉福德（Crawford）獎、沃爾夫（Wolf）獎等世界頂級科學大獎。

清華大學校長王希勤為丘成桐（右）頒發聘書。（清華大學）

丘成桐去年從哈佛大學退休，受聘北京清華大學講席教授，全職在清華任教。