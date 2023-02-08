《滿江紅》《狂飆》張譯現身新聞聯播向李克強發言　網民：贏麻了

內地藝人張譯近日因大熱電影《滿江紅》及電視劇《狂飆》而在內地爆紅，更出現在央視《新聞聯播》的畫面中！



據央視《新聞聯播》報道，6日（周一）國務院總理李克強主持召開座談會，聽取各界人士、基層代表對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。專家學者、教科文衛體界人士等9位代表發言，畫面中出現張譯，顯示他也在座談會上發言。網民紛紛讚嘆張譯近來「太牛了」、「贏麻了」。



根據資料，44歲的張譯為黑龍江省哈爾濱市人。2006年，張譯主演軍事勵志題材電視劇《士兵突擊》。隨後在2009年，主演抗戰劇《我的團長我的團》。2014年9月，主演打拐題材電影《親愛的》，並獲得第30屆中國電影金雞獎最佳男配角獎。

至2021年，張譯領銜主演的諜戰影片《懸崖之上》上映，憑藉該片獲得第34屆中國電影金雞獎最佳男主角獎。2023年，主演的刑偵劇《狂飆》開播，大獲好評；主演的懸疑喜劇電影《滿江紅》也在春節上映。

+ 3

《狂飆》由張譯、張頌文及李一桐主演，講述以張譯飾演的刑警安欣為代表的正義力量，與黑惡勢力高啟強，展開長達二十年的生死搏鬥故事，二人由好友變成死敵，劇集充滿張力，贏盡口碑，成為熱話。

電影《滿江紅》則是今年內地春節檔最叫座的電影，由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽、張譯等領銜主演。截至2月8日，據燈塔專業版數據顯示，《滿江紅》在內地的實時票房達40.67億人民幣，超過了《長津湖之水門橋》，成為中國影史票房榜第8名。

+ 6

電影融入懸疑、喜劇元素，故事講述了南宋紹興年間，即岳飛死後四年，宰相秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者死在宰相駐地，所攜密信也不翼而飛。一個小兵與親兵營副統領機緣巧合被裹挾進這巨大陰謀之中，秦檜命兩人尋找兇手和真相。在電影中，張譯 飾演宰相府總管何立。