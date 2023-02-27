海關總署：累計檢出30種境外輸入新冠變異毒株　包括XBB.1.9、XBL

2月27日，海關總署衛生檢疫司副司長李政良介紹，從1月8日至2月26日，海關已累計檢出境外輸入新冠病毒變異毒株30種，檢出國內首宗XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等變異毒株。



李政良在國務院聯防聯控機制新聞發布會上介紹，隨着國際航班逐漸恢復、邊境口岸陸續開通、內地與港澳全面恢復人員往來，新冠變異毒株和其他傳染病輸入的風險有增無減，外防輸入仍然面臨考驗、挑戰和壓力。

海關將密切關注全球疫情形勢和病毒變異情況，包括強化全球疫情的分析研判和監測預警，提升重大疫情早發現早處置能力。

同時，按照國務院聯防聯控機制部署，海關聯合疾控部門持續開展境外輸入新冠病毒變異監測，自1月8日「乙類乙管」以來，截至2月26日，海關已累計檢出境外輸入新冠病毒變異毒株30種，檢出國內首宗XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等變異毒株。

除此之外，海關會調整優化口岸疫情防控各項措施，將入境人員行前48小時內核酸或抗原檢測結果納入海關健康申報內容。

在口岸，通過體溫監測、醫學巡查、變異毒株監測等措施有效排查入出境人員涉疫風險，對於檢疫發現異常人員嚴格實施流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等措施。

當前，國際上霍亂、黃熱病、伊波拉病毒病（Ebola，又稱埃博拉）、拉沙熱（Lassa Fever）等傳染病疫情頻發。2月15日，世界衛生組織宣布猴痘疫情繼續構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

海關將持續加強境外傳染病疫情的風險監測和分析研判，強化聯防聯控，在嚴格落實新冠病毒感染防控措施的同時，嚴防其他各類傳染病的跨境傳播。