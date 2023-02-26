內地H1N1流感病毒爆發　專家解讀與新冠雙重感染疊加影響

冬春交替，正值流感發生高峰。據22日，北京疾控中心發布最新疫情週報顯示，流行性感冒的報告病例數超過新冠感染，排名第一。

據《人民日報》報道，近期，內地多地報告流感病例增加，天津、杭州等地中小學出現因流感而停課的情況。安徽疾控於20日發公告稱，該省近期流感病毒活動水平明顯增強，以甲型H1N1為主。



國家流感中心於2月23日發布的最新一期《流感監測周報》數據顯示，內地流感病毒檢測陽性率較前一周繼續上升，甲型H1N1流感病毒在檢測樣本中佔比最高，達到71%。

《流感監測週報》數據（微博＠健康時報）

北京中日友好醫院呼吸科主任醫師陳欣表示，新冠和流感在感染初期的症狀均類似上呼吸道感染症狀，包括發熱、咽痛等，在症狀上不易區分。可以通過針對流感及新冠的抗原檢測進行分辨，是患普通感冒、流感還是新冠。

中國疾控中心發布的《中國流感疫苗預防接種技術指南（2022-2023）》指出，全球新冠疫情流行態勢仍在持續，冬春或出現新冠與流感等呼吸道傳染病疊加流行的情況。兩種病毒是否會導致雙重感染，產生疊加影響？

陳欣解釋，理論上會產生，也出現過雙重感染的病人，但類似情況較少。陳欣表示，在流感早期可及時服用奧司他韋（特敏福）進行治療，出現發熱症狀48小時之內使用效果最好。同時，可於每年冬季接種流感疫苗，對於預防流感效果較好。