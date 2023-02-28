二中全會通過國家機構領導建議名單及《黨和國家機構改革方案》

據新華社報道，中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議今日（28日）閉幕，全會審議通過了中央政治局提出的擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定將這兩個建議名單分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。全會又審議通過《黨和國家機構改革方案》。



報道指，中共總書記習近平就《黨和國家機構改革方案（草案）》向全會作了說明。全會同意把《黨和國家機構改革方案》的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

此外，全會充分肯定黨的二十屆一中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，隆重悼念江澤民，動態優化調整新冠疫情防控措施，著力推動經濟穩步回升、促進高質量發展，切實保障和改善民生，堅決維護國家安全和社會穩定，開啟中國特色大國外交新征程，進一步深化全面從嚴治黨。

以加強黨中央集中統一領導為統領

全會指出，黨的二十大對深化機構改革作出重要部署，必須以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調，適應統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局的要求，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，堅持問題導向，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

全會強調，各地區各部門要站在黨和國家事業發展全域高度，充分認識黨和國家機構改革的重要性和緊迫性，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，堅決維護黨中央決策部署的權威性和嚴肅性。

經濟恢復的基礎尚不牢固

全會強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。中國改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。

全黨必須做到「三個更好統籌」，努力實現今年各項目標任務。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。要認真貫徹執行關於新階段疫情防控的決策部署，落實好「乙類乙管」各項措施。要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。要著力加強保障和改善民生各項工作，落實落細就業優先政策，保障好困難群眾的基本生活，紮牢社會保障網，補齊醫療衛生特別是城鄉基層醫療衛生公共服務的短板，完善生育支持政策體系。全面推進鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止發生規模性返貧。

堅定不移深化改革開放

全會指出，要堅定不移深化改革開放，緊緊圍繞全面建設社會主義現代化國家的目標，推出一批戰略性、創造性、引領性改革舉措，加強改革系統集成、協同高效，在重要領域和關鍵環節取得新突破。要堅持和完善社會主義基本經濟制度，完善中國特色現代企業制度，加強和完善現代金融監管，推動高水平對外開放，統籌謀劃好各領域的改革。注重完善改革落實機制，推動改革舉措落地見效，不斷增強社會主義現代化建設的動力和活力，把中國制度優勢更好轉化為國家治理效能。

全會號召，全黨全國各族人民更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，為實現黨的二十大確定的目標任務而共同奮鬥。