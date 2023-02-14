兩會｜60後封疆大吏全面崛起　他們最不希望中國走回頭路

導言：宰相起於州郡，封疆大吏是中國政治中獨特而又關鍵的存在，他們既主政一方，影響所在地區的治理，又往往是國家領導人的主要來源。過去兩三年，內地31個省區市的黨政一把手（合計62人）基本完成換屆，盤點和分析他們的資料，有助於認識中國政治的運行邏輯。



本文嘗試從出生年代來盤點地方大員們的情況。

在目前31個省區市的62位黨政一把手中，50後只有四位，分別是1959年9月出生的浙江省委書記易煉紅、1959年10月出生的河南省委書記樓陽生、1956年11月出生的廣東省委書記黃坤明、1959年10月出生的新疆維吾爾自治區書記馬興瑞。其中，易煉紅、樓陽生、馬興瑞的年齡與60後非常接近。從教育背景來看，他們四人均是在1977年鄧小平決定恢復高考後上的大學，與絕大多數60後大學生的情況一樣。除了他們之外，剩下的封疆大吏們均是60後，而且都是1977年之後的大學生、專科生，其中許多都是一流大學的碩士、博士，具有比較紮實、完整、現代、國際化的知識結構。

1977年鄧小平決定恢復高考，自此之後，無數普通中國人的命運發生改變。那些通過勤奮學習考上大學的人，都成為改革開放後經濟建設的稀缺人才。數十年下來，其中多數更是各行各業的中流砥柱。

1977年，內地恢復高考。自此之後，教育體系和人才培養體系相比於文革時期發生根本性變化。（VCG）

目前31省區市的黨政一把手們，便是時代浪潮下的幸運兒，先是因教育改變命運，後來又因鄧小平提出的「革命化、年輕化、知識化、專業化」幹部政策脱穎而出。從這一點來說，60後是改革開放的重大受益者，他們能在人生中的最佳年齡接受正常而又相對優質的高等教育，深受改革開放後思想解放、經濟建設、國際交流的耳濡目染，他們的專業知識可以在文革結束後鄧小平推動的「尊重知識、尊重人才」的社會浪潮中大顯身手。

從更長的時間背景來看，不同於50後及之前的數代人，經歷過殘酷的革命戰爭、反右、大饑荒，對於文革有着刻骨銘心的痛苦記憶，60後多數生於大饑荒之後，對於文革的創傷記憶相對稀薄。但60後和50後亦有許多相似之處，那就是具有非常強烈的責任感，不怕吃苦，能拼搏。他們都曾經歷物質匱乏的貧窮落後年代，都對於改革開放前後的巨大差距有着極其深刻的體認。當然，相對而言，60後所吃過的苦比50後少一些。

1978年召開的十一屆三中全會，是中國共產黨歷史上具有深遠意義的偉大轉折。（VCG）

在形成60後世界觀、人生觀的重要時期，恰是今天最被知識界懷念的1980年代，那是一個回歸常識理性、反思和批判、思想解放的理想主義年代，是一個中國走向開放、多元的年代。這樣的人生經歷決定了60後一方面會是改革開放的堅定支持者、信奉者，另一方面其中多數人會十分認同國家在過去數十年取得進步，縱使會有不滿和抱怨，但總體而言，他們的認同感、獲得感更為凸顯。在這一點上，60後需要對今天內地年輕人的生存焦慮有更多理解，才能把握時代脈搏變化。

目前60後在政界已經全面崛起，絕大多數封疆大吏都是60後。他們是鄧小平時代和改革開放的重大受益者，是中國發生翻天覆地變化的見證者，是最不希望中國走回頭路的群體之一。一代人有一代人的使命，希望在改革開放浪潮中成長、崛起的他們，讓改革開啟往更深處推進。