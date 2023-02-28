習近平：黨和國家機構改革突出重點領域　著力解決社會難點問題

2月28日，中共中央在中南海舉行民主協商會，就黨和國家機構改革方案、中共中央擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單，和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持會議並發表重要講話。習近平表示，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。



習近平指出，中共二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。

為落實中共二十大的部署，中共中央在深入研究論證、廣泛徵求意見的基礎上，形成《黨和國家機構改革方案（草案）》。中共二十屆二中全會審議通過後，將把國家機構改革部分的內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。

習近平強調，十四屆全國人大一次會議和全國政協十四屆一次會議即將召開。選舉產生新一屆國家機構和全國政協領導人員，是這次全國兩會的一項重要任務，也是關係全局的一件大事。

中共中央對全國人大、全國政協換屆人事安排工作高度重視，進行了研究部署，在一定範圍內進行了醞釀、聽取意見。

在醞釀過程中，大家認為，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生，要全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」；要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，加強全國人大、全國政協的工作，團結凝聚各方面力量；要堅持黨管幹部原則，堅持德才兼備、以德為先、五湖四海、任人唯賢，落實新時代好幹部標準和忠誠乾淨擔當要求，嚴把人選政治關、廉潔關、形象關。

在充分聽取意見基礎上，中共中央政治局全面考慮人選條件、各方面結構要求和工作需要，提出了建議名單，並提請中共二十屆二中全會審議。

習近平希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士深刻理解這次黨和國家機構改革的重大意義，把思想和行動統一到改革方案上來，大力支持改革，確保大會各項任務順利完成，把兩會開成民主團結、凝心聚力、風清氣正的大會。

希望各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士認清形勢、傳遞信心，團結帶領廣大成員和所聯繫群眾把思想和行動統一到中共中央所作出的決策部署上來，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，有針對性地做好解疑釋惑和教育引導，為實現全年目標任務凝心聚力、團結奮鬥。

民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表李衛等作了發言。

他們認為，黨和國家機構改革方案、新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議名單，都是在廣泛徵求意見、充分醞釀協商的基礎上形成的，體現了中共二十大精神，關係新時代新征程黨和國家事業發展，表示堅決擁護，並就深化黨和國家機構改革、支持加強民主黨派自身建設等提出了意見和建議。