灣區城際軌道交通深圳段始建　路經區域業主拆遷9棟樓補償金過億

「拆遷暴富」在內地有部分居民憑藉政府拆遷，一夜之間成為百萬、千萬富翁。

近日，深圳一則拆遷喜報引發網民沸騰，「深圳一業主簽約9棟約9000平方米！來自深大城際徵拆現場指揮部的祝賀！」

該拆遷項目涉及「深大城際」地鐵線路，連結深圳及惠州大亞灣，深圳段預計於2025年建成。



據《每日經濟新聞》報道，深圳寶龍街道工作人員證實，的確有業主簽約9棟樓。不過，對於賠償金額過億元，該工作人表示不方便透露。

深圳寶龍拆遷喜報，當地業主張先生簽約9棟樓，約9000平米。（每日經濟新聞）

據悉，本次徵收拆遷用地與粵港澳大灣區和深圳重點軌道交通項目「深大城際」建造有關。起自深圳寶安國際機場，終至惠州市大亞灣，是實現深圳與大亞灣互聯互通的干線，線路全長88.8公里，深圳段預計2025年建成。

深大城際徵拆涉及深圳市龍崗區積穀田、大行片區，經地勘檢測，存在大量不良地質岩溶空洞。地下盾構施工引發地面塌陷，房屋倒塌的可能性較大。為避免出現意外傷亡和損失，地面建築物需於2023年3月15日前拆除。

深大城際、寶隴南約片區「工業上樓」項目集中拆除已於2月18日啟動，後續將以簽約一棟、騰空一棟、拆除一棟的方式進行，確保在3月15日前拆除完成。

據「龍崗政府在線」2月21日公開消息，目前，深大城際項目累計完成簽約20戶，剩餘54戶的簽約、拆除工作將陸續推進。為保障被徵收拆遷業主利益，凡於2月28日前完成簽約的業主，海瀛公司將提前支付一年的過渡費，簽約一戶，到賬一戶，呼籲還未簽約的業主抓緊時間。

合一城市更新集團深圳事業部項目總監肖巍表示，為滿足公共利益需要而進行的房屋徵收，國家有政策支持，也可採取強制措施，因此不存在討價還價的情況。由政府主導的徵收拆遷，普遍以現金補償為主，按目前南約片區農民房公價1萬元（人民幣，下同）/平米計算，簽約9棟樓的業主補償金或許會過億元。