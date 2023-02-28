深圳樓市回暖迎「陽春」　價格上漲約1成　2月二手成交破3千套

隨著內地疫情放寬，春節以來，深圳樓市釋放「回暖」信號，二手房成交數據連續上升，預期樓市「陽春」降至。但有業內人士表示，二手房成交數據有起色，多數為過去積壓需求釋放或者業主讓價促成，也與樓市在農曆春節過後的慣性回暖有關，購房者觀望情緒仍在。



據《證券時報》今日（28日）報道，深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得1096套，環比增長24.4%。此數據是以二手房買賣合同發起時間為口徑統計，非最終成交過戶數據，與網簽數據相比，更能即使反應市場動態。截至2月26日，深圳當月錄得量已突破3000套，且春節假期過後每周的二手房錄得量均呈現環比上漲態勢。

樂有家研究中心數據顯示，截至2月26日，深圳當月二手房成交2219套，環比增長近90%。今年1月，深圳二手住宅成交量則不足1400套。新房市場也出現一定程度的複蘇，截至2月26日深圳當月一手住宅累計網簽1863套，環比增長約25%。

南山大沖片區作為深圳樓市最北關注的片區之一，該地房產中介陳經理表示，去年這裏的房價出現下跌，房子並不好賣，「目前成交價格還沒有回到最頂峰，但價格相比去年最低時回漲10%左右，也出現一些業主反價，但也只是在試探市場」。羅湖翠竹房產中介黃經理認為，二手房成交回暖能否持續下去還取決於經濟復蘇帶來的購買力信心。

據樂有家統計，2022年深圳二手房源成交量最高時有超10萬套在售，成交周期達到近5年高峰長達153天。換言之，從業主掛牌到最終出售，平均需要5個月的時間。多位購房者表示，目前市場上房源較多，加之新一批深圳可售性人才房即將入市，調控政策也未見放鬆，不會盲目入市。

政府政策對於樓市是否真正進入「陽春」至關重要，據今日（28日）《財聯社》報道，為進一部擴大投資，實現2023年深圳市固定資產投資任務目標，深圳發展和改革委員會聯合深圳住建局、深圳市規劃和自然資源局，於2月24日召集9家房企開會座談，就房地產投資開發形勢展開分析探討，相關房企亦圍繞項目存在的問題、協調解決措施、 新項目儲備、政策支持建議等內容，進行了發言。