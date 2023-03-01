財政部長劉昆：政府過緊日子應長期堅持　以此換老百姓過好日子

中國財政部部長劉昆今日（1日）表示，「政府過緊日子」不是短期應對措施，而是應該長期堅持的方針政策；要以政府過緊日子，換老百姓過好日子。



國務院新聞辦上午舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，介紹財政貫徹落實二十大重大決策部署。劉昆會上表示，近年各級財政部門始終把艱苦奮鬥、勤儉節約作為財政工作指導方針。堅持黨政機關過緊日子不動搖。「緊」是通過提高資金的有效性來實現，例如中央部門帶頭嚴格支出管理，一般性支出連續4年壓減，去年中央部門支出預算安排下降2.1%。實際執行中下降3.5%，把錢花在刀刃上，重點支出的保障反而得到強化。

他續指，政府過緊日子是應該長期堅持的方針政策，要壓減開支，騰出更多財政資源，支持地方保基本民生、保市場主體，以政府過緊日子，換老百姓過好日子。在財政的實踐上，行政性費用、「三公」經費增加了，用於民生保障的支出就減少了。中央本級的經費增加了，用於對地方的轉移支付資金就少了。財政部在這方面「作文章」，保障了疫情三年來全國財政收支的平衡，把錢用在刀刃上，花出效果來，總體情況是好的。全國的財政保障情況並沒有受到一些地方收入下降的影響。

劉進一步表示，財政部門繼續嚴格落實過緊日子的要求，當好「鐵公雞」、打好「鐵算盤」，把每一分錢都用在刀刃上、緊要處。一是編緊預算。二是硬化執行。三是盤活存量。四是做好常態評估。

具體將從嚴從緊編制預算，削減和取消低效無效支出，集中財力保障國家的重大戰略任務；將把牢預算支出關口，從嚴控制部門預算追加調劑事項，除應急救災等特殊事項外，原則上不出台新的增支政策。嚴禁超預算、超標準安排支出；將及時清理收回結餘資金，不讓資金趴在賬上睡覺。對結轉資金較多的項目相應減少預算安排；將按季評估中央部門落實過緊日子要求的情況，強化評估結果應用。督促地方積極推進過緊日子評估體系建設，努力降低行政運行成本。