財政部部長：中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展

財政部部長劉昆10月15日在世界銀行集團（以下簡稱世行）發展委員會部長級會議上表示，中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。



此外，他也提到中國提出國際糧食安全合作倡議，為解決當前全球糧食問題提供了中國方案。



根據財政部網站資訊，10月15日世界銀行集團（世行）在美國華盛頓特區舉行第106次發展委員會部長級會議，討論糧食與能源危機、實現氣候與發展目標等議題。財政部部長劉昆作為世行中國理事以視像方式出席會議並發言。

劉昆表示，今年6月，國家主席習近平主持全球發展高層對話會，推動落實全球發展倡議，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程注入強勁動力。世行應恪守多邊機構原則，立足發展宗旨，擴大發展融資規模，發揮知識銀行作用和全球召集力，支持發展中國家統籌短期危機應對和中長期發展，不斷推進綠色、韌性、包容發展議程。

財政部長劉昆。（視覺中國）

內地疫情持續，昨（14日）本土個案人數破千。劉昆強調，中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。中方將繼續深化與世行集團的全方位合作，協同努力應對多重危機，推動實現更加強勁、綠色和健康的全球發展。

針對國際關注的糧食安全問題，劉昆指出中方提出國際糧食安全合作倡議，為解決當前全球糧食問題提供了中國方案。中方支持世行以提高能效為重點，統籌有序推進保障能源安全和能源轉型。

2018年9月25日下午，國家主席習近平在黑龍江農墾建三江管理局七星農場萬畝大地號了解糧食生產和收穫情況。(新華社)

他也提到，世行應堅持《巴黎協定》核心原則，擴大氣候資金動員。中方敦促發達國家切實履行每年向發展中國家提供1000億美元的氣候資金承諾。世行應通過包括增資在內的多種方式，確保其充足的財務能力。

會議各方則稱，全球經濟正在受到多重危機的負面影響。歡迎世行全球危機應對一攬子方案，以解決糧食不安全、氣候減緩和適應及其他長期挑戰，支援客戶國實現包容、可持續增長。

此外會議各方稱歡迎在世行成立疫情大流行防範、準備和應對基金；各方也要求世行探討落實二十國集團多邊開發銀行資本充足率評估報告相關建議。