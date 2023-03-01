最高檢：強姦猥褻成侵犯兒童權益主要犯罪　5年內共起訴13.1萬人

近年來，內地侵害未成年人犯罪總體上升，性侵未成年人案件更是持續多發。對未成年人的保護，需要全社會共同努力。今日（3月1日）內地最高檢察院召開新聞發布會，通報近5年來關於未成年人案件情況，數據上升、案件頻發引人擔憂。



據最高人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長童建明介紹，5年來檢察機關共起訴侵害未成年人犯罪29萬人，年均上升3.6%。其中，起訴強姦、猥褻兒童等性侵未成年人犯罪13.1萬人，此類犯罪已成侵害未成年人最突出犯罪。

最高人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長童建明（視覺中國）

5年來，檢察機關起訴的成年人侵害未成年人犯罪，一審被判處三年有期徒刑以上刑罰的6.7萬人，佔判決總人數的41%，高出整體刑事犯罪23.9%，體現出對成年人侵害未成年人犯罪的打擊力度。

董建明表示，司法機關對殺害、傷害、性侵、拐賣、虐待等侵害未成年人的犯罪，絕不姑息。針對一些「大灰狼」通過網絡脅迫女童自拍裸照上傳、發布的指導性案例，確立無身體接觸猥褻行為視同線下犯罪的追訴原則。

同時，檢查機關將會同公安、婦聯等推行「一站式」詢問、救助機制，避免反覆詢問取證對未成年人造成「次生傷害」。在辦案過程中註重權益保護和心理救助，幫助未成年被害人從遭受侵害的陰影中走出來，脫離困境、擁抱陽光。

針對未成年人遭受侵害導致生活陷入困境的家庭，會加強司法救助。5年間救助未成年被害人4.2萬人，發放司法救助金6億餘元（人民幣），會同教育、民政、共青團、婦聯等部門實施心理疏導、復學就業等多元救助，幫助未成年人重歸快樂生活。