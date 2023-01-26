河南戒網癮學校傳虐待性侵學生：教官菸頭燙人、學生吞清潔劑自殺

日前有B站UP主「夜野謁葉」上傳一段長達37分鐘的影片，片中稱河南鄭州中牟縣姚家鎮「雅聖思」特訓學校虐待未成年人。據了解，該學校主張可以幫助青年和成年人戒除網癮，但手段特別嚴厲，爆料學生提到，雅聖思學校裡的教官動輒體罰、用皮帶抽打學生，逼學生背輪胎跑步、青蛙跳，更有教官用菸頭燙人，也發生過男老師性侵女學生的事件。



目前當地教育局尚未針對此事回應，許多網民表示，官方需要出面，「假的就澄清，真的必須懲處。」



該影片中指出，特訓學校對學生的作息有嚴格的要求，小便只能30秒，大便只能2分鐘，一天喝水上廁所只能三次，違者遭噴辣椒水懲罰，不少學生不堪受辱選擇自殺。

影片中提到，許多學生因此情緒失控企圖自殺，有兩個女學生更吞潔廁靈被送出學校洗胃，也有男學生從三樓跳樓，背上撐了兩根鋼管縫了12多針。學生為了逃出學校或在醫務室休息互相競爭，「比誰的病更嚴重」，此外校內衛生環境不佳，有女生感染尖銳濕疣，校內潮濕，出現蝨子、疥瘡和傳染病。

影片公布後，許多曾待過雅聖思的學生不斷投稿，但B站影片卻突然遭到刪除。爆料者「夜野謁葉」表示，學校多次通過教育局的檢查，許多網民則懷疑校方「有後台」，相關影片不斷在內地社交平台被刪除和禁止轉發。

此外，有網民假冒網癮少年的兄長去學校諮詢課程，該校老師回應稱不存在體罰事情，稱爆料學生將學校描寫得很黑暗，只是為了逃避學校，更稱「不可能讓孩子和家長百分之百滿意。」

豫章書院震驚全國：屢禁不止的暴力戒網癮學校

2016年2月，16歲的黑龍江女孩陳欣然因被抓進一所名為「山東科技防衞專修學院」。四個月後，她離開了這所標榜為「問題少年糾偏」的學校，並在家中用膠帶、布條等捆綁母親至其死亡，次日自首。



內媒披露女孩離開網戒學校後的日誌曝光，清晰記錄了她被抓入校，及之後的過程，包括學校教官動輒體罰打罵學生，甚至還要對着便池吃飯。有關網戒學校的對「問題少年」血腥改造浮出水面。

2017年有網民爆料稱，江西南昌「豫章書院」以「戒網癮」之名，對學生體罰、毆打、強迫勞動、非法限制人身自由等，引發輿論關注。至今已有800多年歷史的豫章書院，曾是江西學術傳播、人才培養的著名機構。《新京報》評論稱，將歷史上名聲顯赫的江西四大書院之一的「豫章書院」辦成戒網癮學校，是一種怎樣的墮落。

江西八百年豫章書院被揭虐待學生。（網絡圖片）

此外，以「電擊治療網癮」聞名「楊永信網戒中心」，因違反人性、殘忍改造「問題少年」的過程，被衞生部明令禁止多年。但暴力戒網癮的學校仍屢禁不止。

根據Twitter帳號「李老師不是你老師」指出，自己作為親歷過「網癮戰爭」的一代人，這十多年來看了太多，希望各位家長明白，所謂的「特訓學校」「網癮學校」沒有任何的作用，它只是通過集中營式的高壓管理，將你的孩子折磨成一個應激，麻木，失去自我的傀儡。

「李老師不是你老師」表示，最後你們只是獲得了一個可以重新受自己控制的洋娃娃，如果這是你們想要的。