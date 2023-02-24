江西41歲縣長涉嫌性侵女官員　一路官運亨通「19年換14個職位」

2023年2月，《經濟觀察網》報道，江西省贛州市安遠縣縣長李秋平，日前因涉嫌侵犯一位中央國家機關在安遠縣掛職鍛鍊的女幹部，已被停職。據了解，李秋平月初缺席重要會議，但縣長頭銜還在



2月23日，涉嫌被侵犯的女幹部表示，自己已離開安遠縣，此事現交由組織處理，「相信組織會給一個公正的答覆」。對於案件的其他情況，她表示，目前不便接受採訪。據該女幹部所在的中央國家機關的數位人士對記者介紹，安遠縣是該中央國家機關的定點扶貧單位之一。



《經濟觀察網》報道，記者曾嘗試聯絡贛州市紀委監委一位主要負責人。該負責人稱自己在開會。後來也沒回覆記者簡訊詢問。安遠縣人大常委會負責人則回應記者稱，李秋平現在還是安遠縣的縣長，在安遠縣人大常委會這個層面，「尚未接到通知要對李秋平的事項啟動人大的程序。」

1982年7月出生的李秋平，為江西吉安新干人，2000年至2004年就讀於江西科技師範學校（現江西科技師範學院）中文系漢語言文學專業。畢業後在江西省水利廳所屬的江西省水利水電學校（現江西水利職業學院）工作，後任該校行政辦公室副主任。

2011年，李秋平調至江西省屬國企江西省水利投資集團有限公司，任辦公室主任，後又在該集團的多個子公司任主要領導職務。2020年6月，李秋平離開江西省水利投資集團有限公司，在贛州市大余縣任正處級的縣委副書記。

2022年8月，李秋平調至贛州市安遠縣，任副書記、副縣長、代縣長；同年9月，任縣長。台媒《東森新聞雲》統計，短短19年，李秋平一路升職，換了14個職位，有些工作做不到一年就升官。

月初缺席重要會議

《經濟觀察網》指出，2023年2月2月9日上午，安遠縣第十八屆人民代表大會第三次會議舉行時，李秋平則沒有與會。本應由縣長來做的政府工作報告，變成「受縣委副書記、縣長李秋平的委託，縣委常委、副縣長楊北林代表安遠縣人民政府，向大會報告工作」。

直到2月24日，李秋平一直未在公開場合露面。截至2023年2月23日晚10時，安遠縣政府網站的「領導之窗」一欄，縣長仍然為李秋平，其分工是「負責縣政府全面工作。 分管縣財政局、審計局。 負責縣政府黨組的黨建、黨風廉政建設和意識形態工作」。

有網民指出，李秋平長期在國企工作，「還當辦公室主任，維持國企一貫作風，還把手伸向中央派來的扶貧幹部」；亦有網民批評，「貧困縣的縣長，性侵中央派下來扶貧掛職的女幹部。我驚呆了；相當於，貧困村老光棍，涉嫌性侵來支教的女大學生。」許多網民則要求一定要撤職嚴懲，「現在還只有停職，這是後台多硬啊!」、「到底是色膽包天還是後台太硬。」