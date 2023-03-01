反腐從老婆做起？湖南近130名「一把手」配偶獲安排集體看警示片

內地大力打擊貪腐，其中湖南當局更把目光放到另一半的影響力上。日前，來自省直屬機關、國企、大學等單位近130名廳級官員的配偶集體接受廉政教育，一同觀看反腐警示片，引起關注。



以往中紀委發布的黨紀政務處分通報中，不乏與家風敗壞相關的案例，不少更是「夫妻檔」、「父子兵」甚至「全家總動員」。例如，2021年落馬的湖南婁底市委原書記李薦國，便曾與妻子一同在影片中痛哭流涕。

「家庭助廉 團團圓圓」主題活動現場。（齊魯晚報）

2月26日，由湖南省紀委監委主辦、省婦聯等單位承辦的全省「家庭助廉 團團圓圓」主題活動舉行，近130名廳級「一把手」的配偶到達主會場長沙，她們即場觀看了家教家風專題警示教育片《嚴正家風》，發布家庭助廉倡議書，4名幹部配偶還代表上台分享「廉潔治家心得」等。主題活動還在湖南省市縣三級開展，全省共有2萬餘人參加，皆是各級「一把手」的配偶和家屬，規模之大在全國也不多見。

其中，長沙學院前院長楊小雲的妻子邢翠微現場分享表示，一些領導幹部的腐化墮落是被親屬拉下水的，所以她不追求名包名表、豪宅豪車，不會為了個人的享受去給丈夫壓力。她還透露，丈夫的兩個姐姐人還在農村，其大姐曾想讓他打招呼安排到學校當宿管員，但丈夫思來想去沒有答應。而她則主動去做丈夫姐姐的思想工作，在力所能及的範圍內給她們一些幫扶。

官夫人獲安排集體看反腐警示片。（影片截圖）

另一配偶代表、曾從事過紀檢工作的易毅則一直告誡丈夫「人以廉為尊」。她表示，貪腐者中，不乏對於收受小恩小惠心存僥倖，逐漸對紀律規矩紅線熟視無睹，最終走上了不歸路；每當看到相關案例，她都會提醒丈夫，只有時刻保持警惕，恪守本分，知足常樂，方能行穩致遠。

在主會場，湖南省紀委書記王雙全忠告，要把忠誠作為家風的靈魂，把清廉作為家風的底綫，把儉樸作為家風的根脈，把自立作為家風的基石。值得一提的是，在湘西吉首市，6000多名幹部家屬則簽訂了《家庭廉潔承諾書》，號召各級領導幹部及其家屬共做廉潔家風的宣講人、監督人和守門人，以廉潔家風涵養清風正氣。