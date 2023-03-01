內地學者談中美競爭：東升西降有變化　西強東弱是事實

中美地緣競爭加劇，關於霸權轉移與「東升西降」的話題不斷。內地學者姚洋表示，未來中國經濟體量可能超過美國，但在「東升西降」的結構變化下，「西強東弱」也還是事實，且是中長期態勢。



北京大學國發院院長姚洋、中國社科院學部委員張宇燕日前共同出席一場講座，針對中美近年對抗加劇，美國近期再推出半導體產業政策並持續對中國出口管制等措施發表看法。姚洋在演講中表示，未來中國經濟體量可能超過美國，會對由美國在二戰後創立的國際秩序產生衝擊。惟中國以發展中國家的身分崛起，已採取了與已開發國家不同的規則。

針對美國近期開始推出以晶片法案為代表的產業政策，姚洋指出，過去美國很少對產業做直接的補貼，近來的晶片法案涉及數百億補貼，「這實際上是一個巨大的產業政策，對世界是一個巨大的衝擊」。另就美國目前對中國出口管制「實體清單」上共有639家中國實體，姚洋則稱，美國限制對中國的轉讓技術，「未必能遏制中國的崛起」，更多是一種憤怒的反映。如果雙方都以這種態度來看待雙邊關係，將非常危險，還是要理性看待。

北京大學國家發展研究院院長姚洋認為，美國限制對中國的轉讓技術，「未必能遏制中國的崛起」。（視覺中國/資料圖片）

張宇燕則以大國博弈有轉向「負和博弈」趨勢評價當前國際形勢。張宇燕解釋道，零和博弈是「我贏你輸」，負和博弈則是「我可以受損，只要你的損失比我大」。他稱，美國「友岸外包」（把生產線移轉到友好與規範相似的盟友國家）的戰略實際上令美國的成本上升，但華府寧願這麼做。

姚洋最後認為，在「東升西降」的結構變化下，「西強東弱」也還是事實，並且還是一個中長期的態勢，「未來10年到15年中國要超過西方尚有挑戰，關鍵還是要把自己的事情做好」。