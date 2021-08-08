李顯龍為何不同意中國現存的「東升西降」論述？

2021年8月3日，新加坡總理李顯龍在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上發表演講，闡述其針對國際局勢、中美關係的觀點，並在結束後圍繞中美關係、台海議題與嘉賓展開討論。李顯龍對中國現存的「東方正在崛起，西方正在衰落」思想表達了不同意見，並敦促中美雙方理性看待對方實力，引導關係走向緩和，不過中國按照李顯龍所說實行改變的可能性微乎其微。

李顯龍認為，中美的許多爭端源於對彼此的誤解。一旦擱置誤解和爭議，兩國便應該意識到關係緩和的必要性。

對於中方來說，「東升西降」觀點便是對雙方實力的判斷失誤，導致中國表現出過度的侵略性和敵意。李顯龍在論壇上對此觀點進行了駁斥：「有些人相信並寫道，美國正處於衰落的末期。我不這麼認為。我告訴他們，你們看看所有的華裔諾貝爾科學和醫學獎得主，除了一個人是中國公民，剩下的要麼是美國公民，要麼變成了美國公民。」

「這裏就說明一個道理。美國有能力吸引來自世界各地的人，美國能夠吸引來自世界各地的人才。他們才華橫溢，充滿活力。有時候，美國似乎在朝着不可挽回的錯誤方向前進，但是，之後，美國有能夠重塑自我並重新振作起來。」

李顯龍同時也警告美國:「我不知道美國人是否意識到，如果他們認定與中國為敵，中國可能會是多麼可怕的敵人」，以此敦促美國放棄與中國為敵，尋求兩國之間的合作與共同發展。在台海問題上，李顯龍提醒道：「中國大陸不會單方面對台灣採取行動。但他同時警告局勢非常容易因為「誤判」而變得危險」，希望美國避免由於局勢判斷失誤引發不必要的衝突。

李顯龍認為，擱置偏見的中美兩國有望在更多重要領域實現合作和共同進步。如氣候變化問題的應對、朝核問題的解決、全球產業鏈的構建等，都需要中美兩國的共同參與。同時，兩國也應當能夠意識到技術、資源、工藝等領域的國際交流對本國發展的重要意義。

近年中美緊張局勢為新加坡發展帶來了不小的挑戰。李顯龍在該論壇上描述道：「當所有亞洲國家和許多歐洲國家將中國作為他們最大的貿易伙伴，並把美國作為自己非常重要的朋友甚至是盟友的時候，這種分化政策意味着必須將許多社會從中間撕裂，這非常困難。」

2019年5月30日，新加坡總理李顯龍（右）在總統府會見到訪的中國國務委員兼國防部長魏鳳和（新華社）

新加坡就是這類社會的典型。一方面，1966年美國承認新加坡政權，兩國基於地區安全、穩定和繁榮的共同利益，建立經濟、軍事領域的合作伙伴關係。基於此，有專家認為，與美國關係的維持是新加坡外交的首要考量。另一方面，中國成為新加坡最大的貿易伙伴和旅遊業消費國，兩國的經濟聯繫對新加坡至關重要；加上新加坡存在着不可忽視的華人群體，不僅使兩國在經濟和文化上聯繫更加緊密，也吸引了中國對新加坡施加政治影響的興趣。

中美緊張局勢之下，同時受兩大國牽制的新加坡難以明確站隊。據報道，早在2003年，新加坡就曾拒絕過美國對其成為北約外盟國的邀請。中國在2016年扣留新加坡武裝部隊步兵運輸車；2018年，時任中國駐新加坡大使譴責新加坡退休外交官考西坎（Bilahari Kausikan）損害中國對外形象，由於後者宣稱中國強迫新加坡在中美之間作出「錯誤選擇」。面對中國近年的施壓，新加坡也未就站隊問題進行明確表態。

不得不保持中立的新加坡，期待通過敦促中美關係的緩和，緩解自己和其他類似國家的困境。

2019年4月26日，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓 （新華社）

目前來看，中美關係朝着李顯龍所主張的方向發展，實施難度是巨大的。

從根本上說，習近平對「中華民族偉大復興」目標的追求，決定了中國在亞太地區甚至全球擴大影響的努力不會停止。而中國與西方世界結構性的根本差距，要求中國通過國際規則的制定和調整，來保證自身國際參與程度的提升。由於這一舉動可能會對美國奉行的「民主」國際體系造成更大的威脅，相應地，美國對中國的敵意也將很難擱置。

此外，近年中國外交中對美國的所謂「低估」和「東升西降」的出現，很可能在一定程度上服務於中共建構國內民族凝聚力的需求。中國很難僅從國際環境的角度考量，對中美關係採取完全實用主義的方案。