蓋茨：美國無法永遠成功阻止中國擁有強大晶片

在美中對抗多線爆開之際，微軟創辦人比爾蓋茨受訪時認為，美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的芯片，並表示對美中關係過去幾年的演變感到失望和擔憂。



英國《金融時報》星期四（3月2日）報導，比爾蓋茨接受了該報播客節目《拉赫曼說事》（The Rachman Review）的採訪。他面對主持人提問有關美國致力於阻止中國科技進步的問題時回答說，“我認為美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的芯片，我們將迫使他們（中國）花費時間和大筆金錢來製造自己的芯片”。

比爾蓋茨說，再過五到十年時間，中國就會從脫貧計劃中提取資金，“這樣的結果只是掏空我們可以一直向他們出售芯片的想法”。他並說：“你知道，我們說的是製造你自己的噴氣發動機、你自己的軟件、你自己的芯片。我認為這是一種恥辱，我不明白其中的邏輯。”

比爾蓋茨也說，考慮到中國的規模和速度，他不認為美國的做法能帶來什麼巨大好處。

他說：“我希望美國和中國能夠更好地相處。我們兩國的關係似乎處於惡化趨勢，即使我們有如健康、創新、氣候等能在所有國家之間創造雙贏的東西。世界上最重要的關係是美中關係，我對過去幾年這種關係的演變感到失望和擔憂。”