兩會｜民盟中央：加快人工智能晶片發展　培育自主商業體系科企

中國人工智能晶片行業發展備受關注，去年8月，美國簽署《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）更把晶片製造產業鏈的競爭推向高潮。對此，民盟中央提出《關於加快我國人工智能芯片發展的提案》，強調加快人工智能晶片發展，培育自主商業體系科技企業。



提案指，人工智能整體市場已從疫情影響中恢復，但部分企業仍在人才招聘中遇到不少阻礙，人才缺乏、成本高是主要的問題。根據工信部人才交流中心發布的數據，人工智能不同技術方向崗位的人才供需比均低於0.4，其中人工智能晶片崗位人才供需比為0.32，機器學習、自然語言處理等技術人才供需比僅為0.2。從中國半導體行業協會的數據來看，截至2021年12月，國內晶片設計企業由2020年的2218家增至2810家，同比增長26.7%，但未形成晶片行業完整的上下游產業鏈。同時，高質量的研究結果相比其他國家仍存在差距。

對此，民盟中央在提案中給出四項建議。一是加大投資力度，中國高端晶片製造技術突破與落地是應對世界「圍剿」的唯一方法，中國必須採取必要手段與美、日、韓和歐洲抗衡，打破技術封鎖，實現產業獨立。同時也應該實施與之對應的投資方案，支持晶片半導體基礎研究與生產線落地，加速人工智能晶片製造落地，為人工智能產業進一步發展創造良好條件等。

二是創新人才培養模式，新增跨專業交叉學科，培養複合型人才。交叉學科是培養複合型人才的必要手段，應引導高校主動和國內骨幹企業開展產學研合作新模式，進一步強化晶片企業、高等院校和科研院所之間的合作，著重培養高級、複合型人才，推動生產、教育與科技前沿的密切融合等。三是積極探究有效的商業體系，堅持科技和商業兩手抓，積極培育擁有自主商業體系的科技企業，建設更穩定更龐大的循環系統，讓民眾花錢購買更好的產品，使企業有動力去研發更新更先進的東西，從而搭建正循環的研發體系。

最後是增強產業鏈供應鏈的安全穩定，實現自主可控，圍繞晶片產業做好鍛長板、補短板、強企業三方面工作。其中，鍛長板是要在更高水平的開放合作中鞏固提高晶片設計產業的國際競爭力和影響力，成為全球供應鏈體系中不可或缺的組成部分。補短板是要實施好關鍵核心技術攻關工程，即在晶片製造產業進行業務補齊，補齊微納米生產線技術。強企業是要分層打造「專精特新」中小企業群體，強化知識產權全產業鏈保護，激發創新創業活力。