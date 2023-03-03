加媒：中國商人捐款予老杜魯多基金會　曾想在大學立毛澤東像遭拒

撰文：陳進安
出版：更新：

加拿大傳媒報道，中國涉嫌在加拿大2019年大選時，秘密資助多名候選人和疑似干預選情，引起「紅色滲透」的爭議。近日，加媒再披露，中國商人張斌曾捐款100萬加元予皮耶·杜魯多基金會（Pierre Elliott Trudeau Foundation），還曾想在蒙特利爾大學（Université de Montréal，又譯滿地可大學）豎立毛澤東雕像。前述基金會表示，將全數退回涉事捐款。

《環球郵報》引述國安消息人士報道指，2014年，加拿大安全情報局（CSIS）曾攔截到中國駐加拿大某領事館的一名商務參贊與張斌之間的對話，後者當時是北京當局的顧問，並主導中國在全球的影響力計劃。雙方討論了2015年的加拿大國會大選，之後，該參贊指示張斌捐出100萬加元予老杜魯多基金會，並表示款項之後政府會全數補給他。

皮耶·杜魯多（Pierre Trudeau，又稱老杜魯多）是現任總理杜魯多（Justin Trudeau，又稱小杜魯多）的父親，曾於1968年至1984年間兩度出任總理，執政期間主導與中國建交，並曾在1973訪華，在中南海與時任中共領導人毛澤東會晤。

老杜魯多曾與毛澤東會晤。（影片截圖）

2015年10月，小杜魯多率領自由黨在選舉中大勝。2016年5月，張斌參加了加拿大中華商會主席王標（Benson Wong）在多倫多舉行的自由黨募款餐會，小杜魯多正是榮譽嘉賓。

數星期後，皮耶·杜魯多基金會與蒙特利爾大學宣布，張斌與另一名中國富豪、蒙牛創辦人牛根生將捐贈100萬加元，以彰顯對老杜魯多的懷念。老杜魯多正是曾求學與任教於蒙特利爾大學法學院。

蒙特利爾大學校園。（Facebook@Université de Montréal）

報道指，這些捐款中，有一部分是用於在校內打造一座老杜魯多的雕像，還有一部分用於資助魁北克省學生赴華參訪等獎助學金等。另外，張斌與牛根生還曾想在校內豎立毛澤東雕像，蒙特利爾大學發言人歐米拉（Geneviève O’Meara）證實，他們建議將毛澤東與老杜魯多的雕像並列，不過由於毛澤東明顯與該校沒有關係，校方並未將該提議納入選項。

報道發布後，皮耶·杜魯多基金會發表聲明稱，經媒體得知上述受贈款項可能與中國政府有關，而倫理與廉潔是基金會的核心價值，故已將涉事的20萬加元全數退回給捐贈者。加拿大總理辦公室則表示，杜魯多對相關捐款並不知情，其當選自由黨黨魁後，已不再涉入基金會事務。

秦剛駁斥中國試圖干涉加拿大大選的謬論加拿大民調：杜魯多對華立場應更強硬加拿大總理否認情報機構告誡勿讓華裔參選
中加關係
杜魯多
毛澤東