加媒：中國商人捐款予老杜魯多基金會　曾想在大學立毛澤東像遭拒

加拿大傳媒報道，中國涉嫌在加拿大2019年大選時，秘密資助多名候選人和疑似干預選情，引起「紅色滲透」的爭議。近日，加媒再披露，中國商人張斌曾捐款100萬加元予皮耶·杜魯多基金會（Pierre Elliott Trudeau Foundation），還曾想在蒙特利爾大學（Université de Montréal，又譯滿地可大學）豎立毛澤東雕像。前述基金會表示，將全數退回涉事捐款。



《環球郵報》引述國安消息人士報道指，2014年，加拿大安全情報局（CSIS）曾攔截到中國駐加拿大某領事館的一名商務參贊與張斌之間的對話，後者當時是北京當局的顧問，並主導中國在全球的影響力計劃。雙方討論了2015年的加拿大國會大選，之後，該參贊指示張斌捐出100萬加元予老杜魯多基金會，並表示款項之後政府會全數補給他。

皮耶·杜魯多（Pierre Trudeau，又稱老杜魯多）是現任總理杜魯多（Justin Trudeau，又稱小杜魯多）的父親，曾於1968年至1984年間兩度出任總理，執政期間主導與中國建交，並曾在1973訪華，在中南海與時任中共領導人毛澤東會晤。

老杜魯多曾與毛澤東會晤。（影片截圖）

2015年10月，小杜魯多率領自由黨在選舉中大勝。2016年5月，張斌參加了加拿大中華商會主席王標（Benson Wong）在多倫多舉行的自由黨募款餐會，小杜魯多正是榮譽嘉賓。

數星期後，皮耶·杜魯多基金會與蒙特利爾大學宣布，張斌與另一名中國富豪、蒙牛創辦人牛根生將捐贈100萬加元，以彰顯對老杜魯多的懷念。老杜魯多正是曾求學與任教於蒙特利爾大學法學院。

蒙特利爾大學校園。（Facebook@Université de Montréal）

報道指，這些捐款中，有一部分是用於在校內打造一座老杜魯多的雕像，還有一部分用於資助魁北克省學生赴華參訪等獎助學金等。另外，張斌與牛根生還曾想在校內豎立毛澤東雕像，蒙特利爾大學發言人歐米拉（Geneviève O’Meara）證實，他們建議將毛澤東與老杜魯多的雕像並列，不過由於毛澤東明顯與該校沒有關係，校方並未將該提議納入選項。

報道發布後，皮耶·杜魯多基金會發表聲明稱，經媒體得知上述受贈款項可能與中國政府有關，而倫理與廉潔是基金會的核心價值，故已將涉事的20萬加元全數退回給捐贈者。加拿大總理辦公室則表示，杜魯多對相關捐款並不知情，其當選自由黨黨魁後，已不再涉入基金會事務。