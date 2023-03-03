兩會｜李克強總理生涯將結束　攜國務院全體人員拍「畢業照」

全國兩會召開在即，國務院總理李克強即將退休，3月2日李克強攜十三屆國務院領導成員與國務院工作人員拍攝「畢業照」，影片在網絡熱傳。影片可見李克強笑著和現場人員揮手致意。



律師陶景洲2日在Twitter上傳影片，寫上「李克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。該段影片隨後被內地KOL李勇轉發，在微博寫下：「今日，他與本屆國務院領導人一起，向國務院辦公廳全體幹部800餘人合影告別。」影片截至3日中午12時觀看次數已破30萬次。

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影片可見，李克強向現場人士揮手，群眾報以熱烈掌聲，並大喊「總理好」。有幾台攝影機跟著李克強拍攝。隨後李克強走向座位，與國務院全體班子成員與工作人員一起拍攝「畢業照」。

現任國務院總理李克強沒有出現在新一屆中央委員名單上。李克強已連續兩屆擔任國務院總理，根據憲法最多只能連續擔任兩屆總理的規定，他將於2023年全國「兩會」上卸任，退出最高領導層。

2007年，李克強在中國共產黨十五大上升任政治局常委，次年擔任國務院第一副總理，成為正國級領導人。2012年他又連任政治局常委，次年升任國務院總理，一直到現在。2012年到2022年期間，在政治局常委中，李克強的黨內排名僅次於習近平。

國務院總理李克強。（新華社）

擔任總理期間，李克強提出「放管服」改革，推動結構性改革。李克強被許多人形容為是一位務實、樸素、開放、清醒、親民的政治家。他多次為包括小商小販、卡車司機、快遞員在內的中下階層發聲，主張在城市發展過程中給地攤經濟一定的空間。

據《聯合報》報道，李克強2月23日曾到國家發展和改革委員會、財政部考察並主持召開座談會，他對兩個單位職員的談話影片在社群媒體上播放量超過10億次。

2022年10月16日 中國共產黨第二十次全國代表大會在北京開幕。李克強主持大會。 (新華社)

李克強將作最後一次政府工作報告

即將召開的中國兩會上，現任總理李克強將交棒候任總理李強，且將做任內最後一份政府工作報告，為十年任期正式畫上句號。 2022年全國「兩會」記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強當時曾說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

在2020年「兩會」的新聞記者會上，李克強實事求是地說出中國當前有6億人口的每個月收入只有人民幣1000元左右。