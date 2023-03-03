兩會｜打擊惡意佔座　全國政協委員建議民航等增手機實名制校驗

內地航空公司不時遭受「惡意佔座」（佔座不支付，虛耗座位限額），對此，在即將召開的全國兩會上，全國政協委員、中國民間商會副會長、春秋航空董事長王煜擬提交提案，建議公共交通系統進一步完善旅客實名制，增加手機實名制校驗等舉措。



提案指，現時交通運輸部在鐵路通過「12306」購票平台以及今年1月1日起實施的《鐵路旅客車票實名制管理辦法》等手段，在購票、補票、取票、改簽、退票等業務中全面實施實名制，有效杜絕「黃牛」倒票、詐騙等情況。惟在民航網絡購票業務環節，仍存在不法分子利用手機沒有實名制校驗要求，在各大OTA平台投放偽造的機票產品收客，通過非法的「短信接碼」平台，利用虛假旅客手機號碼大量佔座，阻斷航司與乘客聯繫、干擾航司運價、擅自修改機票客規等方式牟利。

提案舉例，某航司過去一年乘機旅客中預留虛擬手機號碼的比例高達3%，近百萬人次，僅去年4月到5月期間，遭受「惡意佔座」多達5.8萬餘次，涉及航線518條。這令到航司有緊急情況也無法和旅客取得聯繫，嚴重侵害旅客隱私、人身、財產安全，侵害航司經營安全，也對國家公共衛生、反恐安全等造成隱患。

對此，提案提出三方面建議，一是在公共交通領域進一步完善旅客實名制，尤其是在網絡購票、補票、取票、改簽、退票等業務環節中增加手機實名制校驗要求，杜絕不法分子牟利和損害公共安全。二是進一步完善《公共航空運輸旅客服務管理規定》，增加對網絡平台經營者的監管責任，要求網絡平台經營者核驗合作的票務代理人合法身份，即是否獲得承運人的書面許可，要求網絡平台經營者審查併校驗預訂人預留的乘客手機信息是否為真實的實名制信息，並正確傳遞至公共交通承運人。

最後是擴展淨網行動。取締非法的「短信接碼」平台，出台相關法規執行細則，強化虛擬號碼使用的規範，針對使用場景、使用行業、使用目的進行更明確和細緻的約定，且不允許個人使用或向個人提供服務。