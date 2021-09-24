復旦大學三名學生嫖娼後被開除學籍　校內實名制公示處分書惹議

近日，復旦大學一名博士生、兩名碩士生因讀書期間在校外嫖娼，被校方做出開除學籍的處分，三人的處分決定書還以實名制形式在校公示，引發熱議。校方回應事件時表示，處理決定由學校保衛處做出，由校長辦公室會議審議通過，處罰公示的範圍只是校內，「可以起到警示其他學生的作用」。



復旦大學對因嫖娼被開除學籍的學生，在校內進行實名制公示處分決定書。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，網傳三份以復旦大學為抬頭的紀律處分決定書顯示，2019級博士研究生陳某，在2020年9月26日於校外嫖娼，被上海市公安局黃浦分局「行政拘留三日」；2019級碩士研究生李某，在2020年9月7日於校外嫖娼，被上海市公安局閔行分局「行政拘留十日」；2020級碩士研究生葛某，在2021年1月13日於校外嫖娼，被上海市公安局嘉定分局「行政拘留十日罰款伍仟元（人民幣）」。

校方依照《復旦大學學生紀律處分條例》第四十條規定，經2021年9月6日校長辦公會議審議，決定給予上述三名學生開除學籍處分。決定書右下角有校長許寧生的名字，以及發出日期9月18日。值得注意的是，上述三份決定書還以實名的形式公開張貼在學校的公示欄里。

《復旦大學學生紀律處分條例》規定，賣淫、嫖娼，或組織、強迫、引誘、容留、介紹他人賣淫的，給予開除學籍處分。（復旦大學官網）

根據復旦大學官網的信息顯示，《復旦大學學生紀律處分條例》第四十條明確規定，賣淫、嫖娼，或組織、強迫、引誘、容留、介紹他人賣淫的，給予開除學籍處分。

但是，對於校方將決定書以實名制形式在校內公示的做法，有一眾網民提出質疑，認為學校將涉事學生的姓名、學號等個人信息公布有不妥之處，「有點像公開行刑，讓公眾對其進行道德審判。」

對此，有內地律師表示，這涉及到人格權、隱私權保護，學校將因嫖娼開除學生的決定在學校公開公示，或學校未依據《普通高等學校學生管理規定》將開除決定依順序送達，不能就以公開公示的方式進行送達，確為不妥，「侵犯了學生的隱私權。」