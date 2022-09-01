清華教授：網絡實名制致個人資料洩露　與電訊詐騙激增有關

清華大學刑法學教授勞東燕周三（31日）在微博發文表示，日前參加有關電訊詐騙犯罪的會議，談了對網絡實名制的看法。她說，網絡實名制的推行，客觀上導致大量的個人資料被洩露，從而為違法犯罪分子利用，近年電信詐騙犯罪的激增，與此密切相關。



勞東燕說，採用網絡實名制在一定程度上有助於預防與打擊違法犯罪，但也須看到，在預防犯罪的環節，網絡實名制作用相當有限，基本達不到預期的預防效果。在打擊犯罪的環節，實名制雖有助定位與發現疑犯，但考慮到大多數電訊網絡詐騙的犯罪人都在境外，且即便在境內，亦會大量使用「貓池」（可以一次同時收發多條短訊的設備）或不記名卡，導致根本無從追蹤。

騰訊宣布將《王者榮耀》連接公安系統，嚴格實施實名制。（視覺中國）

她說，這意味着，在網絡實名制下，收集的基本上都是守法公民的個人資料。大量守法公民的個人資料被收集後洩露，反過來會加劇相關領域的違法犯罪；用來預防違法犯罪的制度，本身又帶來更多的違法犯罪，這是當前制度層面特別值得關注的問題。

勞東燕指出，就目前推行的實名制來說，法律與相關政策對個人資料的保護力度還遠遠不夠。即便不對網絡實名制做重新的決策，在目前的制度框架中，如何強化對個人資料的保護，以及如何防止此類制度的反噬性效應與其他社會性風險等，都值得做進一步反思與調整。

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她認為，從社會治理的角度來看，個人資料並不是收集得愈多愈廣就愈好，這樣反易陷入惡性循環，總覺得控制還不夠；必須警惕網絡實名制帶來的各種副作用與消極後果，避免運用簡單粗暴的控制性思維，來對待網絡時代的社會治理。

勞東燕的上述發文，引發不少網民討論。有網民表示，實名制的本意並不是打擊詐騙。也有人說，「因為我遵紀守法，所以希望實名制可以懲罰那些藏匿在匿名網絡世界的不法份子，結果只是我實名了，不法份子還是借用別人的馬甲行違法之事，哎！法律永遠走在後面，甚至掉隊」。

網民熱議：

「是否可以這樣理解：對守法公民，弊大於利。對統治階級，利大於弊。而話語權和裁決權都在後者手上。」

「做壞事的人誰會實名制上網暴露自己的行蹤？普通人最倒霉。」

「我一直覺得實名制不是為了防詐騙，就是為了監控」

「現在哪有隱私可言，一度被各種電話騷擾得想換號，但想到綁了這個那個的就作罷」

「個人資訊的收集，儲存，讀取和使用，影響太廣了」

