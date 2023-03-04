兩會·政協｜汪洋作最後一次政協報告　總結五年港澳台工作

全國政協十四屆一次會議周六（3月4日）下午3時在北京開幕。第十三屆全國政協主席、黨組書記汪洋，他指出，過去五年圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動香港國安法制定實施、支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度等持續發聲、主動作為。參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇·兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫。邀請海外僑胞代表列席政協全體會議，圍繞海外僑胞參與「一帶一路」建設等開展協商。



汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告全文：

一、過去五年工作的回顧

中共十九大以來的五年，是極不平凡的五年。以習近平同志為核心的中共中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和各種風險挑戰，如期全面建成小康社會，勝利實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。

五年來，以習近平同志為核心的中共中央全面加強對人民政協工作的領導，首次召開中央政協工作會議，制定《中共中央關於新時代加強和改進人民政協工作的意見》，為人民政協事業發展提供根本政治保證。政協全國委員會及其常務委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共十九大和二十大精神，準確把握政協性質定位，緊緊圍繞中心服務大局，務實有效深化專門協商機構建設，凝心聚力共襄民族復興歷史偉業，與時俱進推進人民政協實踐創新、理論創新、制度創新，人民政協事業展現新氣象新面貌，為黨和國家事業發展作出新貢獻。

2022年是黨和國家發展史上極為重要的一年。常委會堅持把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹中共二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務，認真做好思想引導、匯聚力量、議政建言、服務大局各項工作，圍繞中共十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革精心組織「奮進新時代，百名委員說」等活動，圍繞落實「十四五」規劃重點任務舉辦重要協商活動17次，組織視察考察調研75項，召開重點關切問題情況通報會11場，舉辦重大專項工作委員宣講11場，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境作出積極努力。深入學習貫徹中共二十大精神，引導參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，自覺把擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」落實到具體行動上、體現到全部工作中。

五年來，主要做了以下工作：

（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實中國共產黨對政協工作的全面領導。深刻把握政協是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商重要機構的政治屬性，以學習黨的創新理論強基固本加強思想政治引領，以加強政協黨的建設開局起步並貫穿工作始終。完善以政協黨組理論學習中心組學習為引領的學習制度體系，成立11個習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談小組、開展學習研討179次，深入開展「不忘初心、牢記使命」主題教育、以中共黨史為重點的「四史」教育等，結合實際學習統一戰線史和人民政協史，引導廣大政協委員不斷增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，夯實共同思想政治基礎。集中開展習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想專題學習研討活動，持續深入學習貫徹中央政協工作會議精神，並在去年開展了貫徹落實進展情況「回頭看」，持續深化對政協工作的規律性認識。認真貫徹《關於加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》，首次召開政協黨的建設工作座談會，制定完善落實黨對人民政協工作全面領導的制度、中共中央重大決策部署和習近平總書記重要指示批示貫徹落實的督查機制等，建立每年一次的中共黨員常委會議制度、專門委員會分黨組向全國政協黨組報告工作制度，完善專門委員會分黨組工作規則，建立黨員常委履職點評制度，實現政協黨的組織對黨員委員全覆蓋、政協黨的工作對政協委員全覆蓋等，落實中央八項規定及其實施細則精神，形成以黨建強政治、帶隊伍、促履職、增團結的良好局面。

（二）聚焦黨和國家中心任務履職盡責，為實現「兩個一百年」奮鬥目標貢獻智慧和力量。堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，聚焦推動高質量發展調研議政。協商議題既有構建新發展格局、發展實體經濟、促進重大原始創新、新能源汽車產業健康發展、保障國家糧食安全、推進污染防治攻堅戰、建設更高水平的平安中國、辦好人民滿意的教育、大運河文化帶建設、推進境外經貿合作區建設等事關經濟社會發展的重大問題，也有應對人口老齡化、農村基本公共文化服務、外賣食品安全監管、法律法規制定修訂等涉及人民群眾切身利益的實際問題，做到科學選題、深入調研、精準建言。緊緊圍繞「十四五」規劃制定和實施獻計出力，規劃編制過程中組織開展常委會會議、視頻調研會、形勢分析會等35次議政活動，中共十九屆五中全會後及時召開常委會會議專題學習「十四五」規劃建議，圍繞貫徹落實繼續提出意見和建議。瞄準決戰決勝脫貧攻堅建言獻策，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興有效銜接、促進鄉村醫療衛生健康等，持續開展視察調研71次。緊扣統籌疫情防控和經濟社會發展認真履職盡責，圍繞完善重大疫情防控機制、健全公共衛生服務體系和應急管理體係等，依托委員履職平台開展全體委員參加的專項問卷調查，發揮協商座談、提案辦理、反映社情民意信息等作用，報送情況反映、意見建議3500多條，為中共中央科學決策和推進決策落實提供參考。

（三）提升政協協商質量，更好發揮人民政協作為專門協商機構作用。著力在豐富協商形式、優化協商程序、提高協商能力上下功夫，完善以全體會議為龍頭、專題議政性常委會會議和專題協商會為重點、各類協商座談會為常態的協商議政格局。五年來舉辦重要政治協商活動105場，經常性開展提案辦理協商、界別協商、對口協商等，充分發揮人民政協在國家治理體系中的作用。拓展協商深度，創設專家協商會，建立參政議政人才庫，組織跨界別跨領域專家委員圍繞共同富裕、基礎教育、農業農村現代化等開展小範圍多輪次協商74場。以協商效果為導向，深入推進委員自主調研，探索開展協商議政質量評價，完善協商成果報送反饋和轉化運用機制。把握協商式監督定位，將重點監督性議題納入年度協商計劃，報經中共中央批准，聚焦「十四五」規劃實施開展專題民主監督，緊扣退役軍人保障政策、黑土地保護等10個議題接續跟踪監督，助推黨和國家決策部署落實。健全完善專門協商機構工作制度機制，制定修訂全國政協協商工作規則、加強和促進人民政協凝聚共識工作的意見、強化委員責任擔當的意見等制度文件，構建起以黨內法規和政策文件為依據、以政協章程為基礎、以協商制度為主幹的製度體系，推動履職工作銜接更緊密、運行更順暢、成效更明顯。注重協商文化建設，積極營造既暢所欲言、各抒己見，又理性有度、合法依章的良好協商氛圍。貫徹落實加強和改進新時代市縣政協工作的意見，推動市縣政協履職工作更好服務基層治理。

（四）廣泛開展凝聚共識工作，為黨領導人民治國理政厚植政治基礎、社會基礎。深刻把握新時代政協工作任務要求和特點規律，著力把凝聚共識工作做深做實，找到最大公約數，畫出最大同心圓。緊扣重要時間節點加強思想政治工作，圍繞慶祝新中國成立70周年、中國共產黨百年華誕等重大活動，通過面向黨員委員的專題黨課、倡議書等，帶動全體委員團結奮進。拓展凝聚共識工作渠道，全國政協黨組建立黨組成員及專門委員會分黨組領導同黨外委員談心談話制度，邀請委員談話3994人次，以心交心、凝聚人心；圍繞「學習百年黨史增進『四個認同』」等主題組織覆蓋34個界別的專題視察，製作播出賡續共產黨人精神血脈、講好多黨合作故事等委員講堂46期，組織學習貫徹《中國共產黨統一戰線工作條例》等重大專項工作委員宣講68場，實現委員自我教育、協商交流和引領界別群眾相促進。創新開展委員讀書活動，建成委員讀書智能平台、全國政協書院等線上線下學習載體，先後開設中共黨史、學習貫徹習近平生態文明思想、中華文明溯源等147個主題讀書群，委員參與率達98%，產生讀書交流與協商議政相結合、提升本領與凝聚共識相統一的綜合效應。鼓勵委員深入界別群眾宣傳政策、解疑釋惑、凝心聚力，當好黨的政策宣傳員、界別群眾貼心人。

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（五）充分發揮作為最廣泛的愛國統一戰線組織作用，凝聚海內外中華兒女共同致力民族復興的強大力量。適應新時代統一戰線形勢任務，堅持大團結大聯合，落實中央統戰工作會議精神，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。舉辦辛亥革命110周年紀念大會，廣泛匯聚推進祖國完全統一、同心共圓中國夢的信心力量。建立各黨派參加政協工作共同性事務的情況交流機制，各民主黨派以本黨派名義提交提案1675件、大會發言502篇，與專門委員會共同舉辦各類協商活動40次，支持無黨派人士界委員在政協履職。邀請黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士等參加政協相關活動。圍繞鑄牢中華民族共同體意識、堅持我國宗教中國化方向等深入視察調研，開展少數民族界和宗教界委員專題學習考察、界別主題協商。圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動香港國安法制定實施、支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度等持續發聲、主動作為。參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇·兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫。邀請海外僑胞代表列席政協全體會議，圍繞海外僑胞參與「一帶一路」建設等開展協商。

按照國家外交工作總體部署，加強同各國人民、政治組織、媒體智庫等友好往來，廣泛宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳中國共產黨治國理政成就、全過程人民民主、人民政協制度等，增進國際社會對中國發展道路、發展模式、治國理念的理解和認同。創新拓展對外交往平台、渠道和領域，設立中非友好小組，創辦外國駐華使節、留學生等「進政協」系列活動，舉辦社會主義國家統一戰線組織專題研討會等，支持中國經濟社會理事會、中國宗教界和平委員會加強國際交流。發揚鬥爭精神，針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和佩洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

（六）推進工作創新，提升履職水平和實效。堅持弘揚傳統和勇於創新相結合，以經常性工作的加強帶動整體履職水平提升。高度重視運用網絡信息技術賦能政協履職，開展網絡議政、遠程協商、視頻調研，創建委員履職平台，先後開設主題議政群144個、發言9.1萬餘人次，網上提案提交率92.17%，拓展了委員參與、提升了履職效率。著力提高提案質量和提案辦理質量，完善提案辦理協商、重點提案督辦製度，評選表彰人民政協70年100件有影響力重要提案，五年來共收到提案29323件，立案23818件，辦復率99.8%。暢通反映社情民意、服務黨政決策、聯繫界別群眾的渠道，編報各類信息9000餘期。召開全國政協文史工作座談會，制定加強和改進新時代文史資料工作的意見，編纂出版政協文史「親歷、親見、親聞」文庫等。制定實施加強和改進人民政協理論研究工作的意見，支持中國人民政協理論研究會圍繞政協工作重大理論和實踐問題深化研究。召開地方政協工作經驗交流會，加強對地方政協工作指導。召開全國政協宣傳思想工作座談會，加強政協相關意識形態陣地建設和管理。

（七）加強自身建設，不斷夯實工作基礎。適應新時代人民政協事業發展新要求，著力強化政協委員主體作用、專門委員會基礎作用、機關服務保障作用，並有機統一於專門協商機構建設之中。著眼增強政治能力、強化責任擔當、提升履職水平，分層分類舉辦委員學習研討班，組織委員參加各種形勢報告會、輔導講座，編寫適應新時代委員隊伍建設要求的教材；建立主席會議成員到地方視察考察調研時走訪看望住當地全國政協委員機制，分批次邀請委員716人次列席常委會會議；探索建立委員履職評價體系，完善委員履職檔案、履職情況統計、常委提交履職報告等製度，設立全國政協委員優秀履職獎，先後3次表彰獲獎委員60人、提名獎28人，委員隊伍面貌煥然一新。召開全國政協專門委員會工作會議，制定修訂專門委員會通則等製度文件，落實協商議政質量評價體系和工作辦法，推動專門委員會更好成為政協履行職能的重要載體、聯繫服務委員的橋樑紐帶。切實加強模範機關建設，著力提升服務保障能力，落實疫情防控和改進會風文風要求，創新組織方式，政協全體會議、常委會會議等更加緊湊高效，支持派駐政協機關紀檢監察組履行監督責任，機關幹部展現出好作風、新風貌。

各位委員，五年來的工作成績，是以習近平同志為核心的中共中央堅強領導的結果，是各方面大力支持和人民政協各參加單位、各級政協組織共同奮鬥的結果，是廣大政協委員認真履職、努力奉獻的結果。我代表十三屆全國政協常委會表示衷心的感謝！

同時也要清醒看到，工作中還有一些需要加強和改進的地方：履行職能制度化、規範化、程序化建設需要進一步深化，深度協商互動、意見充分錶達有待進一步加強，政協協商效能和水平還需進一步提升，凝聚共識、民主監督、聯繫界別群眾的製度機制等需要進一步完善，等等。建議在今後工作中認真研究改進。

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二、五年工作的主要體會：

十三屆全國政協認真學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，在實踐中進一步深化了對政協工作的規律性認識。

（一）必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識。70多年的實踐證明，黨的領導越是堅強有力，人民政協事業就越能蓬勃發展，政協制度優勢就越能充分彰顯。堅持黨的領導必須體現到堅決貫徹落實中共中央決策部署的實際行動上，體現到工作謀劃、職能履行、自身建設全過程各方面。要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷完善黨對政協工作領導的組織體系、制度機制，使人民政協更好成為堅持和加強黨對各項工作領導的重要陣地、用黨的創新理論團結教育引導各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道，確保黨對人民政協的全面領導。

（二）必須準確把握人民政協性質定位。這是人民政協堅持正確政治方向的前提，也是更好發揮自身功能作用的基石。人民政協作為統一戰線的組織、多黨合作和政治協商的機構、全過程人民民主的重要實現形式，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。協商是人民政協制度的鮮明特色和優勢所在，也是人民政協工作的重要理念和基本方式，促進廣泛團結、推進多黨合作、實踐人民民主都需要通過協商來實現。專門協商機構綜合承載政協性質定位，是新時代賦予人民政協職能定位的新內涵。政協不是協商主體，而是發揚民主、參與國是、團結合作的製度化協商平台。要通過協商制度的有效運行，把各黨派團體和各族各界人士的意見建議轉化為政策選項，把黨的主張轉化為社會各界的廣泛共識，真正把人民政協制度優勢轉化為國家治理效能。

（三）必須聚焦中心工作持續提高協商效能。這是新時代人民政協更好服務民族復興偉業的應有之義，也是不斷深化專門協商機構建設的長期之功。要不斷豐富有事好商量、眾人的事情由眾人商量的製度化實踐，堅持完善協商內容與豐富協商形式一體謀劃，聚焦「國之大者」和民之關切科學選擇協商議題，合理確定協商形式，努力做到議題選擇準、情況調研透、協商內容精、議政質量高。要堅持健全協商規則與培育協商文化同步推進，優化協商流程、創造協商氛圍，做到聚同化異善協商、坦誠相見真協商、互動交流深協商。要堅持增強協商本領與提高協商實效相互促進，在廣集眾智的深度協商中服務科學民主決策，在同心同向的真誠協商中有效增進各方共識，更好彰顯專門協商機構的獨特優勢。

（四）必須堅持團結和民主兩大主題。這是人民政協性質的集中體現，也是人民政協的特點和優勢所在。政治上加強團結，發揚民主才有堅實的基礎；發揚廣泛的民主，政治上的團結才會更加牢固。人民政協要致力於各黨派團體和各族各界人士的大團結，踐行建立在共同思想政治基礎上、通過協商廣泛凝聚共識的真民主。凝聚共識既是鞏固團結的前提，也是發揚民主的目標，是聯結團結和民主的橋樑紐帶。必須把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，融入到視察考察、調查研究、協商議政等各項活動中，反映到檢驗政協履職成效的評價標準中。形勢越複雜、任務越艱鉅，人民政協越要擔負起發揚民主和增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發力的責任，多做春風化雨、解疑釋惑的工作，多鼓團結奮鬥、共促發展的干勁，廣泛匯聚同心共圓中國夢的強大合力。

（五）必須不斷強化政協委員責任擔當。這是展現新時代人民政協新樣子的必然要求，也是確保政協工作提質增效的必由之路。政協委員既是榮譽更是責任，要牢記習近平總書記關於「懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行」的要求，堅持人民政協為人民，永葆為國履職、為民盡責的情懷，加強自我學習、自我教育、自我管理、自我監督，積極踐行社會主義核心價值觀，在政協工作中當主角，在本職崗位上作表率，以模範行動展現新時代新征程政協委員的風采。政協組織要堅持加強管理和優化服務結合、表彰激勵和紀律約束並重，尊重委員主體地位，保障委員民主權利，為委員更好勤勉履職、擔當作為創造良好條件。

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三、今後工作的建議

中共二十大擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，為黨和國家事業發展進一步指明了前進方向。人民政協要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續深入貫徹中央政協工作會議精神，認真履行各項職能，踐行全過程人民民主，促進中華兒女大團結，為實現中共二十大確定的目標任務作出新的貢獻。

（一）深入學習貫徹中共二十大精神。把學習宣傳貫徹中共二十大精神作為首要政治任務，加強對政協委員特別是新任委員的培訓，準確把握中共二十大的鮮明主題、精神實質和戰略部署，提高委員政治素養和履職能力，教育引導廣大委員始終同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致。認真落實中共二十大關於人民政協工作的部署要求，堅持中國共產黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，發揮人民政協作為專門協商機構作用，加強制度化、規範化、程序化等功能建設，提高深度協商互動、意見充分錶達、廣泛凝聚共識水平，切實把中共二十大精神貫徹到工作謀劃中、落實到具體行動上。

（二）圍繞服務黨和國家工作大局協商議政。以服務全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標為履職內容，以服務統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局為著力重點，緊扣貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的重要問題深入協商謀良策、廣聚共識增合力。落實《中國共產黨政治協商工作條例》，發揮人民政協政治協商在促進科學民主決策和凝聚共識中的重要作用，圍繞全面建設社會主義現代化國家的一系列戰略部署協商議政、高質量建言。完善人民政協民主監督制度機制，增強協商式監督實效，彰顯政協民主監督在國家監督體系中的作用。

（三）認真做好凝聚共識增進團結工作。堅持鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，堅持一致性和多樣性統一，豐富團結聯誼平台載體，持續增強凝聚共識實效。健全委員聯繫界別群眾制度機制，鼓勵和支持委員深入基層、深入界別群眾，及時反映群眾意見和建議，宣傳黨和國家方針政策，協助做好協調關係、理順情緒、化解矛盾工作，更好把各族各界人士團結在中國共產黨周圍。

各位委員！偉大成就堅定必勝信心，宏偉目標激發奮進力量。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，踔厲奮發、埋頭苦幹、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥！