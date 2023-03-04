人事變動｜誾柏擔任中央政法委委員、秘書長

據「中央政法委長安劍」微信公眾號消息，誾柏已經擔任中央政法委委員、秘書長，其昨日（3日）赴執法監督局、政法綜治信息中心、長安雜誌社、中國長安出版傳媒有限公司等委直屬單位和中華見義勇為基金會調研指導工作。



調研期間，誾柏要求認真貫徹落實中央政法工作會議部署要求，提高政治站位、勇於開拓創新，為推進政法工作現代化貢獻力量。誾充分肯定各單位近年來工作，勉勵幹部職工擔當作為、實幹爭先，不斷創造新的更大業績；並強調要切實加強政治建設，以嚴謹作風紮實推進執法司法監督工作，提高政法宣傳輿論工作能力水平，推進政法信息化建設。

公開資料顯示，誾柏出生於1969年，擁有博士研究生學歷，中共黨員，1991年7月參加工作，曾任過雲南省楚雄州中院院長、昆明市中院院長、雲南省委政法委員會副書記（正廳級）等職。他2014年6月調任迪慶州委書記；2016年1月出任青海省檢察院檢察長；2018年出任青海省委常委、政法委書記。此後又先後以青海省委常委、政法委書記身份兼任過海西州委書記、省委組織部部長。2022年4月起，誾柏擔任青海省委副書記，同年7月調任中央政法委副秘書長。