人大發言人是誰？王超曾是最年輕的外交副部長　長期從事外貿工作

3月4日中午，在十四屆全國人大一次會議開幕前，大會發言人王超亮相本次人代會的第一次新聞發佈會。他向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答中外記者提問。



《新京報》介紹，王超現任中國人民外交學會黨組書記、會長。他長期在對外經貿領域工作，2013年他到外交部工作時，曾是當時外交部最年輕的副部長，卸任外交部副部長後，王超在外交學會的會長職務上也經常參與國際活動，發出中國聲音。

在十四屆全國人大一次會議開幕前，大會發言人王超亮相本次人代會的第一次新聞發佈會。

據公開簡歷，王超出生於1960年4月，河北省人，畢業于廣州外國語學院。1982年起，王超長期在原外經貿部、商務部任職，曾任大使館經商處隨員、美大司處長等職。

2003年，對外貿易經濟合作部等部門整合成為商務部之後，王超出任商務部美大司司長，後赴雲南省德宏傣族景頗族自治州擔任州委常委、副州長，2006年調任商務部國際司司長，同年擔任商務部部長助理、黨組成員，2010年升任商務部副部長、黨組成員。

2013年，王超進入外交部工作，是當時外交部最年輕的副部長，分管歐洲地區事務、翻譯、檔案和機關黨務工作。

2018年11月1日至2日，外交部副部長王超訪問愛爾蘭（中國駐愛爾蘭大使館）

王超在外交部副部長的職位上一直工作到2019年。2019年7月，人社部發佈消息，免去王超的外交部副部長職務。王超卸下外交部副部長職務後，任中國人民外交學會黨組書記、會長。

據中國人民外交學會官網介紹，中國人民外交學會與共和國同齡，成立於1949年12月15日，是由周恩來總理親自宣導成立的新中國第一個從事人民外交的機構。周恩來總理和陳毅副總理曾先後擔任外交學會名譽會長。外交部原部長李肇星，現在為中國人民外交學會名譽會長。

，中國人民外交學會與共和國同齡，成立於1949年12月15日，是由周恩來總理親自宣導成立的新中國第一個從事人民外交的機構。圖為周恩來和印度總理尼赫魯合影。（網絡圖片）

在人權、文明交流等多個方面發出中國聲音

外交學會主要做哪些工作？據其官網介紹，外交學會涉及的工作內容包括接待外國政要、建立對話交流機制等。迄今為止，外交學會共接待外國政要、議會、智庫、媒體等來訪團組4000餘批、3萬餘人次，與120多個國家的著名政治家、外交家、社會活動家、企業家、國際問題研究專家和學者等保持著廣泛聯繫，建立了20多個雙邊對話交流機制。

公開報道顯示，王超在外交學會會長任上，也經常參與國際事務，並在聯合國等國際舞臺上發出中國聲音。

王超在人權、文明交流等多個方面發出中國聲音。（新浪新聞）

2021年，王超在出席國際形勢與中國外交研討會時談到，從人類發展大潮流、世界變化大格局、中國發展大歷史正確認識和處理同外部世界的關係，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，為推動構建人類命運共同體作出新的努力。

2022年，王超在「促進文明交流互鑒，建設開放包容世界」國際研討會上致辭時談到，某些國家的個別政客從狹隘的選舉政治和地緣政治需要出發，炮製和鼓吹「文明衝突」「種族較量」，給國際社會帶來「負能量」，極具破壞性和危險性。

王超指出，不同文明之間的交流應堅持相互尊重，平等相待；堅持交流融合，互促互進；堅持守正創新，與時俱進。

王超還在聯合國人權理事會第49屆會議上發言，他說，國際社會必須堅決反對在人權問題上搞政治化和雙重標準，促進「兩類人權」和發展權的平衡發展，推動全球人權治理朝著更公平、公正、包容的方向發展。