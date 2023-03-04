兩會丨疫情三年感想　張文宏：現在是國家強化基層衛生醫療好時機

3月4日，全國政協十四屆一次會議首場「委員通道」集體採訪活動在人民大會堂新聞發布廳舉行，全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也在通道接受採訪。



針對記者提問，「疫情三年來，您最大的體會是什麼？面向未來，關於守護人民生命健康安全您怎麼看？」張文宏表示，過去三年，在疫情中都比較辛苦，「特別是今天我們能夠站在這裡，戴斌委員前面講，有這麼多人出去旅遊了，作為醫務工作者，我內心非常感動。」

他提到，疫情給大家造成了一些危害，中共中央因時因勢調整了防疫政策，避開幾波致病率非常高的疫情流行，「這是中國能走出疫情的關鍵原因」。

內地著名防疫專家張文宏認為疫情較舒緩，可以開始對基層衛生醫療做加固。（視覺中國）

張文宏也提到，在這段疫情紓緩階段，是國家強化基層衞生醫療體系的非常好時機，相信國家衛健委正準備就這些體系進行加固。

他認為，三年的疫情中，國家積累很多經驗，在體制和機制處理疫情方面，經驗豐富，也有更多手段和對策。「對於未來，我們打造一個平級轉換、張馳有道、雙管聯合，特別是基層醫院和三級醫院既賦能，又有分級、分層、分流又有聯繫的體系」。

張文宏也感性表示，非常感謝民眾三年來巨大貢獻，特別是大家對醫務工作者始終非常理解，很多人非常體諒醫務工作者的辛苦。能走出這次疫情，是大家共同努力的結果。

張文宏回憶，特別是今年（2023年）春節前的一個月，疫情非常嚴峻，壓力很大，他和團隊以及上海的很多專家紛紛到疫情防控相對比較薄弱的地方——社區衛生服務中心，分批去247個社區衛生服務中心查看，看社區基層到底能不能踐行人民至上、生命至上的理念？後來發現，基層醫護人員承擔了非常多的抗擊疫情的工作，他們是走出疫情的關鍵力量。

張文宏表示對上海有信心。（澎湃新聞）

張文宏建議，只要能夠建立廣泛的醫療救治網絡體系，上下聯動，不止可走出今次疫情，即使未來疫情再來，亦有信心能擋得住，而且可在抗擊疫情的過程中，人民生活可保持從容。

張文宏認為，這樣一來，整個社區基層的醫療衛生體系就會很有彈性，很有韌性。面對可能存在的公共衛生挑戰我們就有信心，疫情來了，我們擋得住，而且在抗擊疫情的過程當中，我們的生活還可以保持很從容。

張文宏也提到，疫情下來堅定了要進一步提升社區衛生服務中心醫療體系能力建設的決心。他表示，千千萬萬個社區醫務工作者，和民眾一起攜手，才能走出疫情。

張文宏強調，如果可以把社區的衛生力量更高效地動員起來，就可以讓更多社區危重症病人在早期得到更好治療。未來希望能打造一個更張弛有度的分級分流就診體系，「整個醫療衛生體系就會更有彈性、更有韌性，生活就可以更從容，未來會更美好。」