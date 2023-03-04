兩會｜李鴻忠料將任全國人大第一副委員長

央視新聞報道，十四屆全國人大一次會議主席團常務主席第一次會議4日下午在北京人民大會堂舉行，由大會主席團常務主席趙樂際主持會議。



值得關注的是，中共中央政治局常委趙樂際在的十四屆全國人大一次會議主席團第一次會議上，被推選為主席團常務主席，將接替栗戰書擔任全國人大常委會委員長，政治局委員、原天津書記李鴻忠擔任大會秘書長，預計將任第一副委員長。

趙樂際將接任人大委員長。（01直播截圖）

大會主席團常務主席李干杰、李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華出席會議。

在主席團常務主席第一次會議召開之前，出席十四屆全國人大一次會議的各代表團召開會議，審議大會關於設立十四屆全國人大專門委員會的決定草案，關於十四屆全國人大專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選的表決辦法草案；醞釀了十四屆全國人大憲法和法律委員會、財政經濟委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。

李鴻忠曾任天津市委書記。（VCG）

本次主席團常務主席會議聽取了大會副秘書長劉俊臣作的大會秘書處關於設立十四屆全國人大專門委員會的決定草案，關於十四屆全國人大專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選的表決辦法草案審議情況的匯報。

會議聽取了大會副秘書長姜信治作的大會秘書處關於十四屆全國人大憲法和法律委員會、財政經濟委員會主任委員、副主任委員、委員的人選醞釀情況的匯報。

上述決定草案、表決辦法草案和人選名單草案，經大會主席團同意後提請大會開幕會表決。