兩會｜政協委員建議取消初高中英語主科地位　網民嘆何不是數學

內地近年來不時出現建議取消英語主科地位的消息，引發正反兩極爭議。今年全國兩會期間，全國政協委員、國家督學、民革中央委員、上海新紀元教育集團董事長陳偉志亦提交提案，建議高考外語由必考改為選考，還有取消初高中英語主科地位。



陳偉志表示，初中、高中課程改革對中考、高考英語改革提出了新的任務，但也面臨著三個突出性的問題，一是中考、高考英語科目測試重心過度集中在語法和閱讀理解，缺少對語言表達能力的測試；二是受中高考英語考試「指揮棒」的影響，家長和學生都會花費大量時間、精力和金錢在英語教育上，但卻未起到很好的效果，特別是「應試英語」、「啞巴英語」問題依然嚴峻。

最後，當前英語科改革存在「漏洞」，以浙江為例，該省高考英語科目「一年兩考」，一些已經在第一次考試中獲得A等的學生會為了減少競爭壓力而二度參加考試，從而減少他人獲得A等的機會。

陳偉志籲英語學習「回歸理性」。（澎湃新聞）

對此，陳提出三個改革建議，一是將高考外語必考科目改為選考科目，中考英語實行等級考試，並完善「一年兩考」制度，避免因過度應試導致的不公平競爭。實施全國性英語水平考試體系，完善中考英語等級劃分標準；二是改進和優化中考、高考英語命題，側重考查英語表達與溝通能力，逐步打破「應試英語」、「啞巴英語」的困境，突出英語教育的語言工具本位，強調語言學習基礎的重要性，切實提升初高中階段學生的英語綜合素養。

他最後還建議取消初中、高中英語的主科地位，並全面取消小學一二年級英語課程，降低英語課程在初高中教學中的比重，注重「個性化教育」，切實提高英語學習效率，引導社會對於英語學習「回歸理性」。

網民點睇：

建議文科生不用學數學了

數學能不能選考，我音樂表演用不上那麼高難度的數學

然後好大學的招生標準都是必選英語，然後還是沒區別，除非你不想上好大學

大學畢業三年了，一次英語沒用過

好好學英語不是為了考試，很多工作都要用到的。想在工作中出類拔萃，英語也很重要

世界高水平文獻用的語言都是英語，不學英語可能會讓底層百姓一輩子都不能接觸到更高層的社會

