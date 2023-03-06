兩會｜發改委：將推動消費持續恢復和擴大　增加城鄉居民收入

3月6日，國務院新聞辦公室舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，國家發改委副主任李春臨介紹，未來將制定出台關於恢復和擴大消費的政策文件，增加城鄉居民收入，並優化消費環境。



李春臨介紹，當前一些制約消費釋放的不確定因素正在逐步消除，隨着消費潛力的快速釋放，上半年消費領域主要指標增速有望逐步回升。

展望全年，消費能夠成為經濟增長的主拉動力，更好發揮對經濟增長的基礎性作用。下一步，將推動消費持續恢復和擴大，重點做好四個方面工作。

國家發改委副主任李春臨。（中國網）

一是多措並舉推動消費平穩增長。制定出台關於恢復和擴大消費的政策文件，圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面出台務實有效的政策舉措，釋放居民消費潛力。

二是增強居民消費能力。消費能力來自於就業、來自於收入，所以一定要創新就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，多渠道增加城鄉居民收入，做好基本消費品保供穩價工作，使居民有穩定收入能消費，沒有後顧之憂敢消費。

三是改善消費環境。進一步完善促消費體制機制，研究制定關於營造放心消費環境的政策文件，健全標準質量管理體系，完善消費爭議多元化解機制，在線消費糾紛調解機制，持續優化消費環境，讓老百姓獲得感強願消費。

四是培育消費新增長點。大力倡導綠色消費、新型消費，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化衛生體育等重點領域的消費，鼓勵發展消費新業態新模式新場景，進一步激發消費市場活力。