美國去年經濟增量大於中國，兩者經濟總量差距擴大？國新辦回應

3月6日，國新辦就「著力推動高質量發展，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步」有關情況舉行發佈會。有記者提問，中國去年經濟增速3%，美國經濟增速2.1%，但從經濟增量來看，美國的增量要比中國增量大，中美經濟總量差距在擴大，請問如何看待這樣一個變化？



國家發改委副主任趙辰昕表示，首先要強調，2022年，在多重超預期因素疊加衝擊下，中國經濟社會發展取得的成績是可圈可點的。各國在做GDP總量核算的時候，用的都是本幣現價計算的名義GDP，物價因素會在名義GDP規模核算中產生重要影響。

他指出，去年（2022年）美國高通脹，CPI（消費者物價指數）、PPI（生產物價指數）同比分別增長8%、16.5%，而中國去年物價非常平穩，CPI、PPI分別上漲2%、4.1%。美國的高通脹大幅拉高了名義GDP規模，當然生活在高通脹水平之下，老百姓到底有沒有獲得感，相信本國的居民最有體會。

國家發改委副主任趙辰昕。(國家發改委官網)

趙辰昕表示，第一，自己想強調一下，2022年，在多重超預期因素疊加衝擊下，中國經濟社會發展取得的成績是可圈可點的。中國經濟綜合表現十分亮眼，發展質量穩步提升，安全發展的基礎不斷夯實。

同時，從多個經濟指標綜合來看，中國在世界主要經濟體中的表現是非常突出的。拉長時間跨度，從5年、10年來看，更能夠全面深入的看待去年的成績。綜合表現突出，更能夠凸顯出我國經濟發展的質量和水平。

第二，在閱讀觀察經濟數據時，要分析清楚這些數據的準確含義。去年中國經濟增長3%，美國增長2.1%，一些主要經濟體還有增長1.9%的、有不到1%的，這個增速是用不變價計算的，能夠相對客觀、相對準確的反映一個經濟體的增長。

GDP總量比較，還要將以人民幣計價的中國GDP規模折算成美元計價，匯率在其中也會產生重要影響。為遏制國內高通脹，美聯儲2022年全年加息7次共425個基點，聯邦基金利率達到2007年以來的最高水平。

美元利率升高造成其他貨幣兌美元被動貶值。（資料圖片）

美元利率升高造成其他貨幣兌美元被動貶值，人民幣匯率也受到一定程度影響，在做GDP總量規模折算的時候又產生一定幅度的縮減。趙辰昕表示，自己提供這些信息供大家在觀察分析這些經濟數據，分析出真實、準確的含義作一些參考。

第三，中國的發展，是以人民為中心的發展，目的是造福人民。「我們在扎扎實實辦好自己的事，不斷提升自己、超越自己，成為更好的中國，」通過發展讓中國人民過上更加美好的生活，同時也讓中國的發展為世界和平與發展作出越來越大的貢獻。

作為擁有14億多人口的大國和世界上最大的發展中國家，中國集中力量辦好自己的事，本身就是對人類發展的重大貢獻。我們秉持互利共贏的開放戰略，積極參與經濟全球化，致力於各國共同發展。我們願意以中國發展的新成績為世界經濟發展作出新的貢獻，我們張開雙臂歡迎各國搭乘中國發展的「快車」、「便車」。

韓正在香港第七屆「一帶一路」高峰論壇上發表視頻致辭。（新華社）

第四，當前中國經濟運行整體向好，近期不少國際機構紛紛上調對中國經濟增長的預期。今年是非常重要的年份，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，做好今年的經濟社會發展工作意義非常重大。全國上下認識高度一致，各地方各部門都在採取扎實、務實、有效的舉措，我們對通過努力實現今年的年度目標以及以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的前景充滿信心。