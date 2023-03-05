兩會｜GDP增長目標5%　專家：不走房地產驅動老路　避免積累風險

國務院總理李克強的《政府工作報告》指出，今年經濟社會發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右。內地紅塔證券首席經濟學家李奇霖對內媒《華夏時報》分析稱，今年的目標是為高質量發展留空間，不走房地產驅動的老路，以防目標高了拉高宏觀槓桿率。



李奇霖解釋，按5%的目標增速，意味著今年經濟發展質在量先，「房住不炒」、遏制地方隱性債務新增，避免為短期增長目標積累中長期風險，財政積極和貨幣過於寬鬆的預期均需修正。

國金證券首席經濟學家趙偉則表示，在疫情干擾下，2020年和2021年兩年的複合增速是5.1%，經濟的潛在增速水平在5%左右。如果考慮到2023年出口下滑會對產業鏈條產生影響以及其他因素，經濟增長目標定在5%左右有其合理性。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟則向中國新聞網表示，考慮到GDP每增長1個百分點約能創造新增就業200萬至220萬人，今年中國GDP增速目標保持5%左右，經濟呈現向上向好態勢，將為實現城鎮新增就業目標提供強力支持。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年中國實現5%左右經濟增長目標可能性較大：一是疫情防控政策優化調整有利於經濟恢復；二是存量政策和增量政策將疊加發力；三是去年同期基數較低。綜合來看，今年中國實際增長水平有望達到更高水平。