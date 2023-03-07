兩會｜中科院院士：ChatGPT或嚴重衝擊教育體系　要制定政策規範

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」近期風靡全球，在中國兩會期間亦引起話題。新當選全國人大代表，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤近日對此表示，其可能嚴重衝擊教育體系，對於ChatGPT等人工智能，要制定政策規範使用。



薛其坤表示，外界把下一次的革命定義為智能時代，人工智能顯然可能是這次革命的中心。然而，ChatGPT等人工智能技術，是基於長期的基礎研究、多學科交叉的新的重大的發展，本身還是慣例的科學研究和技術研發的成果，故不會根本性改變目前的科技創新模式。而在為人類帶來廣泛應用場景的同時，人工智能也涉及倫理道德、知識產權、科研抄襲、考試作弊等一系列問題。

對於ChatGPT的走紅，薛其坤直言其可能嚴重衝擊教育體系，使教育功能喪失，帶來的就不是好處而是害處，因此針對人工智能的出現，社會應該及時在法律、政策規定和使用範圍上做相應調整。

薛其坤認為要制定政策規範ChatGPT的使用。（南方科技大學）

另一方面，薛其坤也發表對大灣區高等教育發展、人才培養等的看法。他介紹了此次兩會帶來的建議，即希望國家支持在深圳先行示範區建設若干個大科學裝置。

針對粵港澳大灣區科技發展中的「卡脖子」問題以及未來產業建設的需要，薛認為，大科學裝置在深圳落地將是全國其它地方大科學裝置的有力補充，同時也希望將大科學裝置作為面向全世界科學家的科研平台，吸引優秀人才，加強粵港澳大灣區的交流與合作，「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」。

薛其坤進一步透露，深圳和香港最近在談論從通關等方面提供特殊通道以方便科研人員往來，「有了這種通道以後，我們就可以親密如同『一家人』，把粵港澳真正合成大灣區這個詞」。