科技部長談CHATGPT　以美斯踢球比擬：同一個原理，要做好不容易

3月5日（星期日）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議舉行開幕會。開幕會結束後舉行首場「部長通道」採訪活動。科技部部長王志剛針對CHATGPT和中國人工智能發展指出，CHATGPT是一個大模型、大數據，技術兩年前就有了，關鍵是做得好不好。



王志剛更以美斯（Lionel Messi ，又譯：梅西）踢球比擬，稱就像踢足球都是盤帶射門，「但要做到梅西那麼好也不容易。」



科技部部長王志剛。（01直播截圖）

《南方都市報》記者提問，CHATGPT受國內外市場關注，國內也有許多企業也相繼宣布有相關布局，詢問科技部長如何看待人工智能的未來前景。

王志剛先解釋了ChatGPT。他表示，ChatGPT從源頭來講是兩方面：「自然語言處理（NLP）和自然語言理解（NLU）」，他指出，這兩個技術已經有了很多年了。

王志剛表示，ChatGPT之所以引起關注，是因為它是一個大模型、大數據，計算方法也有進步，同樣一種原理，在於做得好不好，比如發動機，大家能做出發動機，品質是有不同的。

ChatGPT受到全球市場關注。 （Reuters）

他進一步解釋，踢足球都是一個盤帶、射門，但是要做到像梅西那麼好也不容易。「就像踢足球都是盤帶射門，但要做到梅西那麼好也不容易。」

王志剛認為，ChatGPT做到演算法的即時性和有效性，這一點很難。中國在這方面做了很多佈局，也有一些成果，但要達到ChatGPT的效果，可能還有工作要做。

據了解，微軟投資的人工智能公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT後，Google隨即公布對話機器人Bard ，百度亦將推出新產品「文心一言」（ERNIE Bot），京東亦宣布推出產業版ChatGPT，命名為ChatJD。阿里巴巴則表示，正研發類ChatGPT對話機器人，目前處內測階段。

王志剛指出，中國在國際上首先提出了AI在治理領域的應用，最近科技部也推出了智能碼頭等若干場景，通過場景驅動牽引科學技術研究結合用戶需求，「這樣不僅是為中國的經濟社會發展、科技進步作出貢獻，我們也希望我們的科研院所、企業、廣大科研人員能有進一步發展和進步，為國際社會作出中國貢獻」。