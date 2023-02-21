復旦研發中國版ChatGPT內測崩潰　MOSS團隊致歉：技術還不成熟

昨日（20日），由上海復旦大學研發的內地首個ChatGPT模型MOSS，已由邱錫鵬教授團隊發布至公開平台（https://moss.fastnlp.top/），邀公眾內測。由於訪問量過大，MOSS服務器崩潰，只能第二日再重新登入。



MOSS平台發公告表示，「MOSS 還是一個非常不成熟的模型，距離ChatGPT 還有很長的路需要走。」復旦MOSS僅為學術實驗室，無法製作與ChatGPT能力相近的模型，MOSS只是想在百億規模參數上探索和驗證ChatGPT 的技術路線，並且實現各種對話能力。

公告向大眾致歉稱，最初的想法只是想將MOSS進行內測，以便可以進一步優化，沒有想到會引起這麼大的關注。「作為學術團隊沒有相關的工程經驗，給大家造成非常不好的體驗和第一印象，在此致歉。」完成初步驗證後，會公開代碼、模型等供公眾參考。「中國版ChatGPT 的誕生還需要中國全體AI從業者的努力，也更需要不斷。和人交互以提高能力。」

據《上觀新聞》介紹，MOSS可執行對話、編程、事實問答等一系列任務， 打通了生成式語言模型理解人類意圖並具有對話能力的全部技術路徑。

邱錫鵬團隊表示，MOSS有倫理判斷和法律知識，但目前它最大的短板為中文水平不夠高，主要原因是互聯網上中文網頁干擾信息較多，清洗難度很大。邱錫鵬稱，儘管MOSS還有改善空間，但它證明了在開發類似ChatGPT產品的道路上，中國內地科研團隊已有能力克服技術上的重要挑戰。