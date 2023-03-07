兩會｜最高檢：2022年起訴殺人、放火等犯罪為近20年來最低

3月7日下午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民檢察院檢察長張軍作了最高人民檢察院工作報告，回顧了過去五年檢察機關的工作。



據央視報道，張軍介紹，2018年至2022年，全國檢察機關共辦理各類案件1733.6萬件，比前五年上升40%。起訴各類犯罪嫌疑人827.3萬人，比前五年上升12%。依法懲治促社會秩序持續向好，2022年起訴殺人、放火、爆炸、綁架、搶劫、盜竊犯罪為近二十年來最低。

起訴非法買賣電話卡和銀行卡、幫助提款轉賬等犯罪從2018年137人增至2022年13萬人。積極促推依法治網。訴前羈押率從2018年54.9%降至2022年26.7%，為有司法統計以來最低；不捕率從22.1%升至43.4%，不訴率從7.7%升至26.3%，均為有司法統計以來最高。當寬則寬、該嚴則嚴，促進犯罪治理更有效、人權保障更有力。

最高檢向有關部門發出第一至第八號檢察建議，以檢察履責「我管」促職能部門依法「都管」，推動社會治理謀在前、預在先。最高檢及天津、山西、山東、海南等29個省級檢察院組建知識產權檢察辦公室。受理各級監委移送職務犯罪8.8萬人，已起訴7.8萬人，其中原省部級以上乾部104人。

對侵害未成年人犯罪「零容忍」，從嚴追訴性侵、虐待、暴力傷害等侵害未成年人犯罪29萬人；創新履職融通家庭、學校、社會、網絡、政府、司法「六大保護」。以公益訴訟推動禁止為未成年人文身，推動國家有關部門對電競酒店、盲盒、密室逃脫、劇本殺等新業態予以規範。

另外，用法治力量護衛特殊群體。對權益受損但不敢或不懂起訴的老年人、殘疾人、農民工和受家暴婦女等，支持提起民事訴訟16.7萬件，是前五年的11.5倍。堅持疑罪從無、有錯必糾，對10件原判十年以上的重大冤錯案件提出抗訴或再審檢察建議，法院均改判無罪。立案辦理民事、行政公益訴訟75.6萬件，年均上升14.6%。把訴前實現維護公益目的作為最佳司法狀態，絕大多數案件在訴前解決了公益損害問題。公益保護領域不斷拓寬。增加軍人榮譽名譽權益保障、安全生產、婦女權益保障等9個檢察公益訴訟新領域。

2023年，充分運用法治力量服務高質量發展、提升法律監督能力等將是各級檢察機關的工作重點。