男子公園徵婚 要求女方月薪比自己高一倍多 大媽忍不住上前質問
撰文：中天新聞網
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單身男女在挑選對象時，都會對另一方有一定的要求，絕大部分時候，女方都會希望男方條件可以比自己好，
不過廣西一名男子卻反向操作，在公園舉着吊牌，上頭列出了對女方的種種要求，不料一名路過的大媽看到，認為男子不自量力，當場發動「碎碎唸攻勢」把他吐槽一番。
男方要求女方人工比他高，是不是一個合理的要求呢？（按圖了解）
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男子手上拿着的掛牌寫到「女生身高要介於155到165cm，體重在50到60kg，月薪8000人民幣（約港幣9千2百元）以上」最後還以粗體大字寫上，「做過醫美的勿擾」。
人來人往的公園中，男子怪異的行為成功吸引了大家注意，不過一位大媽盯着擇偶標準看了一陣子後，突然意識到哪裡不太對勁，上前吐槽「你月薪3000人民幣（約港幣3千5百元）還要求女生8000喔，你這不叫相親啦」不過對此男子不以為意表示「為甚麼只有女生可以要求男生要賺得比自己多」。
最後一旁大爺出面緩頰「女生賺得多，他可以做家務啊」「靠臉吃飯也不錯啊」男子也自信回應「我做飯可好吃了，粵菜大師欸」，大媽看勸說無效，最後只能悻悻然離去。
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