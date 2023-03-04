女子入職蔚來險遭強姦卻反丟飯碗　受害者被指「有風險的人」惹議

內地一名女網民周五（3日）晚爆料，指自己入職蔚來汽車一個月時，有男同事試圖強姦她，最後鋃鐺入獄。不過她本人也竟遭拒絕留用，引起熱議。對此，蔚來周六（4日）回應，已成立調查組全面調查。



該網民表示，男同事試圖強姦後，她自己報了警。據判決書顯示，被告徐某某被法院認定犯強姦罪，判處有期徒刑10個月。雖然色狼被繩之以法，但諷刺的是，作為受害者的女事主也被公司負責人告知不被留用，因她是一個「有風險的人」，會影響公司形象。

事件引起輿論熱議，不少網民紛紛為女事主抱不平。

網民點睇：

我以為拒絕留用險些強姦女員工的人，結果是拒絕留用女員工

受害者影響公司形象，蔚來覺悟高居然能說出這樣的話

被害人是一個有風險的人！有語文老師解釋一下什麼意思？

HR才是風險人，你看看，這負面輿論這不就來了嗎

蔚來也學會了，不是解決問題，而是解決提出問題的人，這真有損自已的形象

蔚來知道規避企業內部的風險，消費者也不是傻子，也會做出選擇的，我猜至少很多女性消費者不能認同這樣企業的產品了



周六，蔚來在其官方社交平台發帖，就事件回應，對外界的關注表示感謝。據介紹，公司已成立調查小組進行全面調查，公司對各種違法行為、性騷擾行為零容忍，也堅持每一位同事都應該受到公平公正的對待。